Это слабая реакция: Зеленский о позиции НАТО после нарушения Россией воздушного пространства
- Владимир Зеленский критикует НАТО за слабую реакцию на нарушение воздушного пространства Альянса со стороны России.
- Он считает, что отсутствие ответа на провокации может повлечь негативные последствия для коллективного Запада.
В последнее время российские дроны и самолеты замечали в небе нескольких европейских стран. Несмотря на открытую вооруженную агрессию, Альянс не дал России решительного ответа. Владимир Зеленский считает это стимулом для Путина продолжать провокации.
Соответствующее заявление президент Украины сделал во время общения с журналистом издания Anxios, передает 24 Канал.
Читайте также Лавров обвинил НАТО и ЕС в объявлении "настоящей войны" против России
Как Зеленский оценил ответ НАТО на кремлевские провокации?
Президент Владимир Зеленский назвал реакцию на недавние нарушения воздушного пространства НАТО со стороны России недостаточно жесткой.
По его словам, именно такой слабый ответ позволяет Кремлю продолжать подобные провокации.
Именно поэтому он продолжает с другими странами,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул принцип ответственности государства за защиту своей территории. Он настаивает на необходимости давать врагу отпор.
Если самолеты в вашем воздушном пространстве – вы должны их блокировать,
– заявил Зеленский.
Он выразил мнение, что отсутствие жесткой реакции подталкивает агрессора к дальнейшим шагам и делает провокации более вероятными.
Заметьте! В 2025 году по меньшей мере девять государств Европы столкнулись с нарушениями своего воздушного пространства. Среди них – Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва и другие.
Такие инциденты заставили союзников активировать 4-ю статью НАТО, предусматривающую созыв Североатлантического совета для обсуждения угроз и принятия возможных коллективных решений.
Как Кремль тестирует терпение НАТО?
- Россия последовательно прибегает к провокациям в Европе, и, по словам экспертов, одних дипломатических заявлений со стороны Запада мало, вместо этого нужны конкретные действия. При этом в Альянсе до сих пор отсутствует единая позиция по определению факта нападения и алгоритма реагирования.
- В частности, очередная атака неизвестных дронов произошла в Дании. В ночь на 26 сентября аэропорт Ольборга временно приостановил работу из-за подозрения на пролет беспилотников.
- Дания – одна из стран-основательниц НАТО, поэтому 26 сентября страна примет участие в заседании ЕС по созданию новой системы противодействия дронам.
- Зато Россия отвергла обвинения, назвав их "абсурдными" и заявив, что Европа якобы использует события как повод для нагнетания напряженности.
- В то же время военный обозреватель и боец Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что соседние с Украиной государства начали демонстрировать более активные шаги.
- На фоне эскалации и недавних атак на Польшу в Варшаве уже работают над законодательной инициативой, которая позволит сбивать российские самолеты над территорией Украины.