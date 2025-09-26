Упродовж останнього часу російські дрони та літаки помічали в небі декількох європейських країн. Попри відкриту збройну агресію, Альянс не дав Росії рішучої відповіді. Володимир Зеленський вважає це стимулом для Путіна продовжувати провокації.

Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістом видання Anxios, передає 24 Канал.

Читайте також Лавров звинуватив НАТО і ЄС в оголошенні "справжньої війни" проти Росії

Як Зеленський оцінив відповідь НАТО на кремлівські провокації?

Президент Володимир Зеленський назвав реакцію на недавні порушення повітряного простору НАТО з боку Росії недостатньо жорсткою.

За його словами, саме така слабка відповідь дозволяє Кремлю продовжувати подібні провокації.

Саме тому він продовжує з іншими країнами,

– наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив принцип відповідальності держави за захист своєї території. Він наполягає на необхідності давати ворогу відсіч.

Якщо літаки в вашому повітряному просторі – ви повинні їх блокувати,

– заявив Зеленський.

Він висловив думку, що відсутність жорсткої реакції підштовхує агресора до подальших кроків і робить провокації більш ймовірними.

Зауважте! У 2025 році щонайменше дев'ять держав Європи зіштовхнулися з порушеннями свого повітряного простору. Серед них – Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва та інші.

Такі інциденти змусили союзників активувати 4-ту статтю НАТО, що передбачає скликання Північноатлантичної ради для обговорення загроз та ухвалення можливих колективних рішень.

Як Кремль тестує терпіння НАТО?