Це слабка реакція: Зеленський про позицію НАТО після порушення Росією повітряного простору
- Володимир Зеленський критикує НАТО за слабку реакцію на порушення повітряного простору Альянсу з боку Росії.
- Він вважає, що відсутніть відповіді на провокації може спричинити негативні наслідки для колективного Заходу.
Упродовж останнього часу російські дрони та літаки помічали в небі декількох європейських країн. Попри відкриту збройну агресію, Альянс не дав Росії рішучої відповіді. Володимир Зеленський вважає це стимулом для Путіна продовжувати провокації.
Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістом видання Anxios, передає 24 Канал.
Читайте також Лавров звинуватив НАТО і ЄС в оголошенні "справжньої війни" проти Росії
Як Зеленський оцінив відповідь НАТО на кремлівські провокації?
Президент Володимир Зеленський назвав реакцію на недавні порушення повітряного простору НАТО з боку Росії недостатньо жорсткою.
За його словами, саме така слабка відповідь дозволяє Кремлю продовжувати подібні провокації.
Саме тому він продовжує з іншими країнами,
– наголосив Зеленський.
Глава держави підкреслив принцип відповідальності держави за захист своєї території. Він наполягає на необхідності давати ворогу відсіч.
Якщо літаки в вашому повітряному просторі – ви повинні їх блокувати,
– заявив Зеленський.
Він висловив думку, що відсутність жорсткої реакції підштовхує агресора до подальших кроків і робить провокації більш ймовірними.
Зауважте! У 2025 році щонайменше дев'ять держав Європи зіштовхнулися з порушеннями свого повітряного простору. Серед них – Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва та інші.
Такі інциденти змусили союзників активувати 4-ту статтю НАТО, що передбачає скликання Північноатлантичної ради для обговорення загроз та ухвалення можливих колективних рішень.
Як Кремль тестує терпіння НАТО?
- Росія послідовно вдається до провокацій у Європі, і, за словами експертів, самих дипломатичних заяв із боку Заходу замало, натомість потрібні конкретні дії. При цьому в Альянсі досі відсутня єдина позиція щодо визначення факту нападу та алгоритму реагування.
- Зокрема чергова атака невідомих дронів сталася у Данії. У ніч на 26 вересня аеропорт Ольборга тимчасово призупинив роботу через підозру на проліт безпілотників.
- Данія – одна із країн-засновниць НАТО, тож 26 вересня країна візьме участь у засіданні ЄС щодо створення нової системи протидії дронам.
- Натомість Росія відкинула звинувачення, назвавши їх "абсурдними" та заявивши, що Європа нібито використовує події як привід для нагнітання напруженості.
- Водночас військовий оглядач і боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко відзначив, що сусідні з Україною держави почали демонструвати більш активні кроки.
- На тлі ескалації та нещодавніх атак на Польщу у Варшаві вже працюють над законодавчою ініціативою, яка дозволить збивати російські літаки над територією України.