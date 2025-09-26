Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістом видання Anxios, передає 24 Канал.

Президент Володимир Зеленський назвав реакцію на недавні порушення повітряного простору НАТО з боку Росії недостатньо жорсткою.

За його словами, саме така слабка відповідь дозволяє Кремлю продовжувати подібні провокації.

Саме тому він продовжує з іншими країнами,

– наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив принцип відповідальності держави за захист своєї території. Він наполягає на необхідності давати ворогу відсіч.

Якщо літаки в вашому повітряному просторі – ви повинні їх блокувати,

– заявив Зеленський.

Він висловив думку, що відсутність жорсткої реакції підштовхує агресора до подальших кроків і робить провокації більш ймовірними.

Зауважте! У 2025 році щонайменше дев'ять держав Європи зіштовхнулися з порушеннями свого повітряного простору. Серед них – Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва та інші.

Такі інциденти змусили союзників активувати 4-ту статтю НАТО, що передбачає скликання Північноатлантичної ради для обговорення загроз та ухвалення можливих колективних рішень.

Як Кремль тестує терпіння НАТО?