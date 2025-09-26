Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістом видання Anxios, передає 24 Канал.
Як Зеленський оцінив відповідь НАТО на кремлівські провокації?
Президент Володимир Зеленський назвав реакцію на недавні порушення повітряного простору НАТО з боку Росії недостатньо жорсткою.
За його словами, саме така слабка відповідь дозволяє Кремлю продовжувати подібні провокації.
Саме тому він продовжує з іншими країнами,
– наголосив Зеленський.
Глава держави підкреслив принцип відповідальності держави за захист своєї території. Він наполягає на необхідності давати ворогу відсіч.
Якщо літаки в вашому повітряному просторі – ви повинні їх блокувати,
– заявив Зеленський.
Він висловив думку, що відсутність жорсткої реакції підштовхує агресора до подальших кроків і робить провокації більш ймовірними.
Зауважте! У 2025 році щонайменше дев'ять держав Європи зіштовхнулися з порушеннями свого повітряного простору. Серед них – Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва та інші.
Такі інциденти змусили союзників активувати 4-ту статтю НАТО, що передбачає скликання Північноатлантичної ради для обговорення загроз та ухвалення можливих колективних рішень.
Як Кремль тестує терпіння НАТО?
- Росія послідовно вдається до провокацій у Європі, і, за словами експертів, самих дипломатичних заяв із боку Заходу замало, натомість потрібні конкретні дії. При цьому в Альянсі досі відсутня єдина позиція щодо визначення факту нападу та алгоритму реагування.
- Зокрема чергова атака невідомих дронів сталася у Данії. У ніч на 26 вересня аеропорт Ольборга тимчасово призупинив роботу через підозру на проліт безпілотників.
- Данія – одна із країн-засновниць НАТО, тож 26 вересня країна візьме участь у засіданні ЄС щодо створення нової системи протидії дронам.
- Натомість Росія відкинула звинувачення, назвавши їх "абсурдними" та заявивши, що Європа нібито використовує події як привід для нагнітання напруженості.
- Водночас військовий оглядач і боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко відзначив, що сусідні з Україною держави почали демонструвати більш активні кроки.
- На тлі ескалації та нещодавніх атак на Польщу у Варшаві вже працюють над законодавчою ініціативою, яка дозволить збивати російські літаки над територією України.