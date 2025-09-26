Соответствующее заявление президент Украины сделал во время общения с журналистом издания Anxios, передает 24 Канал.

Как Зеленский оценил ответ НАТО на кремлевские провокации?

Президент Владимир Зеленский назвал реакцию на недавние нарушения воздушного пространства НАТО со стороны России недостаточно жесткой.

По его словам, именно такой слабый ответ позволяет Кремлю продолжать подобные провокации.

Именно поэтому он продолжает с другими странами,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул принцип ответственности государства за защиту своей территории. Он настаивает на необходимости давать врагу отпор.

Если самолеты в вашем воздушном пространстве – вы должны их блокировать,

– заявил Зеленский.

Он выразил мнение, что отсутствие жесткой реакции подталкивает агрессора к дальнейшим шагам и делает провокации более вероятными.

Заметьте! В 2025 году по меньшей мере девять государств Европы столкнулись с нарушениями своего воздушного пространства. Среди них – Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва и другие.

Такие инциденты заставили союзников активировать 4-ю статью НАТО, предусматривающую созыв Североатлантического совета для обсуждения угроз и принятия возможных коллективных решений.

Как Кремль тестирует терпение НАТО?