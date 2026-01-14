Шах и мат: почему в Иране снова хотят вернуть монархию и скандируют имя принца Резы Кира Пахлеви

В эти дни все внимание мира приковано к Ирану, где люди в очередной раз восстали против кровавой и ничтожной тирании исламских фанатиков. Неожиданным символом и неформальным лидером протестов января 2026 года стал иранский принц Реза Кир Пехлеви, сын последнего шаха Ирана – Мохаммеда Резы Пехлеви. Последний потерял власть в 1979 году в результате революции, которую теперь называют Исламской.

Сейчас народ восстал против бывших революционеров и требует отката к базовым настройкам. Какими они были, кто такой шах Пехлеви и как возникла эта династия – читайте в авторской рубрике 24 Канала "История дня".

Читайте также Тегеран в огне: что происходит в Иране и как массовые протесты могут заставить режим аятолл бежать в Россию

Как Иран превратился из империи в почти колонию?

Иран – государство с древней и величественной историей. Это целая империя и даже цивилизация. Но это величие в основном в прошлом. Как и большинство азиатских великих государств, Иран "проспал" время для модернизации и начал терять позиции.

Если в 18 веке это все еще была мощная региональная держава, то в 19 от былого могущества остались только упоминания, а сама бывшая империя превратилась в полуколонию европейцев и полуевропейцев.

Во второй половине 19 века Иран, который тогда был известен как Персия, стал одним из главных призов в так называемой The Great Game – геополитическом соревновании великих держав за сферы влияния в Азии. Главными претендентами стали Великобритания и Россия.

Они и поделили Иран на сферы влияния. Каджары – правящая тюрко-персидская династия шахов Ирана – стали марионетками колонизаторов. Позорный статус-кво закрепили кабальные соглашения 1907 года, а во время Первой мировой Иран вообще был оккупирован российскими и британскими войсками.

Откуда взялась династия Пехлеви?

После революции в России московитам временно стало не до Ирана и они были вынуждены уйти из страны, а британцы проспали мятеж военных. Его возглавил офицер шахской гвардии Реза-Хан Савадкоухи. Современники говорили, что он едва умел писать и читать, грамоту изучал уже в армии.

Интересно, что он был настоящим казаком. И это не шутка, в следствии российских влияний. Иранцам понравились кубанские казачьи части на службе русских – легкая конница с особым статусом и личной преданностью царю и они создали собственный аналог – Персидскую казачью бригаду, которой руководили офицеры из Российской империи.

Кстати, среди них было немало выходцев из Украины (и с украинскими фамилиями), что неудивительно, ведь это были кубанские казаки. Это была элитная часть, выполнявшая роль гвардии шаха.



Персидские казаки и Реза-Хан на фото 1910 года

Во время революции российские офицеры покинули Иран, а новыми командирами стали местные. Одним из них был Реза Хан, потомок переселенцев с Кавказа, которые бежали от устроенного русскими геноцида тюркских народов (русские тогда их называли всех вместе – "татары"). Родным языком казака был один из диалектов современного азербайджанского.

В 1921 году Реза Хан возглавил мятеж военных. Молодой Ахмад-шах Каджар стал марионеткой своих казаков. В 1925 году Реза Хан понял, что Ахмад-шах лишний в этой конструкции, убрал его и объявил шахом Ирана себя. Нового властителя страны стали называть Реза-шах Пехлеви.

Фамилия Пехлеви была выбрана неслучайно – это напоминание о доисламских временах и династии Аршакидов, которая имела парфянское происхождение. Пехлеви, собственно, и переводится, как "парфянец". Но не надо путать династию со всем известным десертом "пахлава" – там другая этимология.

Таким образом новый правитель хотел показать преемственность своих претензий к власти. При этом никакого отношения к парфянам казак азербайджанского происхождения, конечно, не имел.

Шах попытался провести модернизацию и вестернизацию страны, но бывшие колонизаторы были не слишком этому рады, ведь их устраивал слабый Иран. Поэтому режим вынужден был учитывать постоянную угрозу советской интервенции и мириться с тем, что британцы выкачивают из Ирана нефть и забирают большую часть доходов себе.

В 1941 году шаткий баланс был разрушен, когда Черчилль и Сталин договорились о совместной оккупации Ирана, якобы для защиты от Германии и Гитлера. Основания для этого были, ведь иранцы вели тайные переговоры с нацистами (сошлись на общей любви к истории и древнему народу, правда, каждый считал их потомком себя), но очень сомнительно, чтобы у них стало сил на экспедицию в Иран.

Реза-шаху в новой конструкции власти не было места, он отрекся от престола и уехал доживать в Южную Африку.

Правление Мохаммеда Реза Пехлеви

Новым шахом стал его сын Мохаммед Реза Пехлеви. После Второй мировой и завершения советско-британской оккупации (о ней в Иране до сих пор очень хорошо помнят) в стране началась демократизация, шах имел власть, но понемногу становился номинальной фигурой. Зато политический вес приобрели премьеры.

В 1951 году новым премьером стал Мохаммед Мосаддык. Он был сторонником национализации нефтяных месторождений, которые тогда принадлежали Великобритании и США, взамен Иран получал "копейки". Мосаддык начал проводить демократические реформы и начал национализацию.

Это напугало "западных партнеров", которые объявили Мосаддыка "коммунистом" и устроили тайную операцию "Аякс". В результате государственного переворота, организованного ЦРУ и Ми-6 в 1953 году Мосаддык был отстранен от власти (благодаря раскрытым архивам спецслужб сейчас известно, что смета операции составила всего 1 миллион долларов).

Кому доверить власть в стране американцы и британцы долго не думали – они сделали ставку на шаха, который теперь из "конституционного монарха" превратился в почти абсолютного. И очень богатого, ведь западные нефтяники дали ему солидную ренту. Это было много для династии Пехлеви, шах стал одним из самых богатых людей мира (он точно был миллиардером, но сколько конкретно имел богатства, видимо, не знал и сам).

Интересно До 1979 в Иране носили мини и купальники

Не забыли и о стране – по новому соглашению, Иран получал 50% чистой прибыли от продажи нефти. С 21 века это выглядит как грабеж, но на то время это была действительно неплохая сделка. Она позволила Ирану провести модернизацию, имея за образец пример соседней Турции.

Жизнь в Иране накануне консервативной революции: фото Magnum Photos, New Dogs Media

Правление шаха получилось не однозначным. Он продолжил курс на обновление страны по западному образцу и был другом для США, Франции, Великобритании. Благодаря этому в стране были построены новые заводы и фабрики, пришли технологии и инвестиции. Шах даже договорился о ядерном проекте с французами и немцами.

Огромная страна открылась для мира, а иранцы впервые за много лет вылезли из бедности и получили то, что называется "стабильность".



Церемониал при дворе шаха Мохаммеда Резы, по левую руку от правителя сидит его сын и наследник Реза Кир Пехлеви / Фото Getty Images

Но это была лишь одна сторона медали. Другой были амбиции шаха. Он провозгласил себя лидером уникальной персидской цивилизации, постоянно делая акцент на ее доисламском наследии. Это привело к конфликту с очень авторитетными на низовом уровне исламскими богословами.

Революция в Иране, свержение монархии и диктатура аятолл

Иран исповедует ислам шиитского толка и роль священников-аятолл в традиционном обществе была очень высокой. Те выполняли не только культовые действия, но и были судьями и были наделены административными функциями. Светские реформы шаха аятоллы справедливо расценили как наступление на их права и привилегии.

Временными союзниками фундаменталистов стали представители рабочего класса, которые требовали политической либерализации. Шах их не любил и на критику реагировал нервно. Для этого у него был особый инструмент – тайная полиция САВАК, созданная для него специалистами из США и Израиля. Недаром она созвучна с израильской сестрой ШАБАК.

САВАК была ответственна за политические репрессии в Иране и имеет немало крови на руках. Новые репрессии еще больше радикализировали протесты. В 1970-х кризис углубился. Нефтедоллары создали благоприятную среду для коррупции, с которой власть не слишком охотно боролась, считая ее платой за лояльность. При этом шах выбрасывал огромные деньги на исторические действа и праздники, финансировал зарубежных союзников и вел себя так, будто считал, что деньги не закончатся никогда. Но это было не так – нефтяной кризис 1973 года вызвал большую инфляцию, которая запустила длительный экономический кризис.

В 1978 в Иране разразилась новая революция – поводом для нее, как и в декабре 2025-го, стала (как тогда казалось) небывалая инфляция. По стране прокатились массовые протесты и забастовки. Бастовали даже торговцы на базарах – очень важных для иранцев местах, которые играют фактически роль политических институтов.

Негатив, который накапливался годами, вылился в народные протесты – силовики попытались их жестоко подавить с показательной жестокостью, но добились обратного результата.



Аятола Хомейни берет власть в свои руки / Фото dpa / AFP / G. Duval

Длительным политическим кризисом воспользовались религиозные фундаменталисты, которые возглавили протесты и постепенно устранили других лидеров – представителей политических движений.

В итоге они монополизировали протесты и провозгласили так называемую Исламскую революцию, которая победила зимой 1979 года. Тайная полиция не спасла шаха – 16 января 1979 года он сбежал из Ирана и он вынужден был доживать за пределами родины.

К теме Поцелуй с Брежневым, визит к Путину и Нобелевская премия: биография Джимми Картера

Не помогли шаху Пехлеви и западные союзники – президент США Картер не решился на новую операцию "Аякс", испугавшись негативной реакции мировых СМИ. Без поддержки США не решился действовать и Израиль, хотя у Моссада были планы ликвидации аятоллы Хомейни (тот мирно себе жил во Франции).



Сейчас это выглядит как большая ошибка, что привела к десяткам тысяч смертей, но тогда никто на Западе не понимал, что сделают аятоллы, когда придут к власти, поэтому передовые газеты писали о революции в Иране как позитив и воспевали будущие демократические изменения.

С 1979 года в Иране установилась жесткая консервативная диктатура религиозных фанатиков, которая ничего хорошего стране не принесла. Уже вскоре напал соседний Ирак, тамошний диктатор Саддам Гусейн считал исламистов легкой добычей. Война растянулась на годы, разрушила экономику и привела к страшным жертвам.

Иран под властью аятолл повел себя как террористическое государство, взяв шефство над группами боевиков по всему миру, а правитель – аятолла Хомейни фактически объявил войну против западного мира. Из-за этого Иран попал под санкции, которые в 21 веке еще усилились из-за попытки аятолл создать ядерное оружие.

Почему иранцы хотят возвращения шаха Пехлеви?

Санкции, коррупция (никуда не исчезла, только теперь на ней зарабатывает не окружение шаха, а бизнесмены из Корпуса Стражей Исламской Революции – КСИР, которые существенно расширили полномочия и жестокость САВАК) и провальная экономическая политика превратили Иран в бедную страну, живущую в постоянной стагнации и под страхом репрессий. А главное – без будущего, потому что старец аятолла Хаменеи тянет Иран в мрачное прошлое.

Неудивительно, что сейчас иранцы с ностальгией вспоминают времена шаха, забыв о репрессиях, но помня, что тогда женщин не убивали за короткую юбку, мужчины могли путешествовать по миру и не бояться, что на них будут смотреть как на преступников и террористов. Их страна ни с кем не воевала, а мировые лидеры считали за честь прибыть с визитом в Иран на очередное мегаломанское мероприятие, выдуманное чудаковатым правителем Ирана. Деньги чего-то стоили, а машины были новыми. Была вода и не выключали свет.

Неожиданным бенефициаром этой вынужденной ностальгии стал принц Реза Кир Пехлеви, сын последнего шаха, родившийся в Иране, но большую часть своей жизни провел в изгнании – на Западе, преимущественно в США. Семья имеет виллы и имения не только в США, но и в Швейцарии, Мексике, Великобритании и других странах.

Она до сих пор богата (после революции аятоллы подали иск, утверждая, что семья Пехлеви присвоила и вывезла из страны около 20 миллиардов долларов), но это лишь отголоски былого величия.



Наследник иранского престола дождался своего часа / Фото AP

Еще в 2025 году принц не считался серьезной политической фигурой. На его заявления не обращали внимания, а на поддержку летней атаки Ирана от США и Израиля даже не обратили внимания.

Но в начале 2026 именно он стал фигурой, которая консолидировала протесты и объединила людей. На старте протестов он обратился к нации с призывом продолжать борьбу и выходить на улицы. Люди прислушались к принцу и вышли на митинги. Теперь с его портретами.

Иначе быть не могло, ведь оппозиция в Иране или уничтожена, или находится в эмиграции, или в тюрьме (как нобелевская лауреатка Наргиз Мохаммади). Зато режим достал буквально всех (как и в 1978) – на улицы вышли представители разных убеждений и социальных навыков (кстати, опять очень активные базары), единственное, что объединяет этих людей – ненависть к аятоллам.

Теперь они кричат "Да здравствует шах!" і "Это последняя битва! Пехлеви вернётся", потому что других кандидатов не осталось. При этом стоит отдать наследнику должное – он призывает земляков к борьбе. При этом ведет переговоры с членами команды Трампа – в частности, издание Axios подтверждает встречу Пехлеви с главным переговорщиком Белого дома Стивом Уиткоффом.

Сейчас принц заявляет, что не будет править, а лишь хочет временно возглавить Иран в течение переходного периода, чтобы благодаря своей легитимности дать импульс реформам. И это то, чего не сделали его отец и дед.

Если это произойдет – Иран вернется к стартовым позициям начала 1950-х и у страны будет шанс начать все сначала.