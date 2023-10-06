Выбор иранской правозащитницы не был неожиданным. Наргес Мохаммади была среди фаворитов. Их список обнародовал Директор Института исследования мира в Осло Хенрик Урдал в традиционном "шорт-листе". 24 Канал рассказывает об основных моментах из биографии нобелевской лауреатки.
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За борьбу против угнетения женщин
Господин Урдал предполагал, что Мохаммади получит премию вместе с афганской журналисткой и активисткой за права женщин Махбубой Серадж, которая занимается этим непосредственно в стране, где к власти пришли исламские фундаменталисты из движения Талибан.
Впрочем, Нобелевский комитет решил не привлекать внимание к Серадж и, видимо, лишний раз не подвергать ее опасности, а потому была объявлена единственная победительница – Наргес Мохаммади.
Она победила 350 других номинантов, из них 258 человек и 92 организации. 351 претендент – это второе в истории рекордное количество номинантов на Премию мира.
В официальном пресс-релизе Нобелевского комитета так объясняются мотивы присуждения премии госпоже Мохаммади: "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за защиту прав человека и свободы для всех".
Мы живем в очень взаимосвязанном мире. Сейчас люди в Иране борются за свободу. Наше будущее зависит от их успеха,
– поздравила лауреатку Александра Матвийчук, руководительница Украинского центра гражданских свобод, которая тоже получила Нобелевскую премию мира в прошлом году.
Иран в ожидании перемен
Наргес Мохаммади получит денежный приз в 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов), диплом и золотую медаль. Ее имя и год награждения будут вынесены на ребро почетной награды. Однако главным является привлечение внимания к ужасному и жестокому нарушению прав женщин в Иране со стороны местных властей.
В сентябре 2022 года брутальное убийство иранскими силовиками 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба и забили до смерти, вызвало массовые протесты в Иране, что вылилось в длительное противостояние с многочисленными жертвами с обеих сторон.
Эти события показали, что значительная часть иранцев, прежде всего – молодежь, не желает жить по средневековым законам фундаменталистов и вымышленного ими "традиционного общества". Во главе протестов часто были иранские женщины, а их голосом стала Наргес Мохаммади.
Объявляя имя лауреатки, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен начала свою речь с лозунга, под которым тысячи иранских женщин вышли на улицы Ирана после гибели Махсы Амини: "Женщины. Жизнь. Свобода".
Биография Наргес Мохаммади
Наргес Мохаммади 51 год, она родилась 21 апреля 1972 года в Зенджане, городе на севере Ирана, населенном в основном этническими азербайджанцами. Молодые годы Наргес Мохаммади провела в провинции Курдистан. Поэтому ее часто называют также и курдской правозащитницей.
Наргес Мохаммади – один из лидеров иранского "Центра защитников прав человека" (DHRC). В 2003 году Нобелевскую премию мира получила руководитель фонда иранская адвокат Ширин Эбади, фактически за то же, что и 20 лет спустя Наргес Мохаммади.
Мохаммади начала свою правозащитную деятельность еще в 1990-х, когда была студенткой физического факультета Международного университета имама Хомейни в Казвине. После получения диплома Наргес работала инженером и параллельно начала писать авторские колонки в местные СМИ.
До этого Наргес писала статьи в студенческой газете и это было нечто похожее на хобби. Еще одним увлечением студентки был альпинизм, однако из-за ее "политической неблагонадежности" власти запретили Мохаммади восхождение. Эти идиотские ограничения хорошо показывают абсурдную действительность, которая ныне царит в Иране.
Наргес Мохаммади / фото Maryam Foumani из соцсети Х
С 2003 года она начала работу в тегеранском Центре защиты прав человека, основанном другим иранским адвокатом и активисткой, лауреаткой Нобелевской премии мира Ширин Эбади.
Репрессии и заключения в самой жуткой тюрьме Ирана
Первый приговор, 2 года за решеткой, Наргес Мохаммади получила уже в 2011 году. Впрочем, тюрьма не убедила ее замолчать, после выхода на свободу Мохаммади вернулась к активной правозащитной деятельности. Но уже в 2015-м Мохаммади ждал новый арест.
С мая 2016 года Наргес Мохаммади находится в тюрьме, новый срок – 16 лет. За решеткой она оказалась опять же из-за своей правозащитной деятельности, то есть именно за то, за что получила Нобелевскую премию мира, – борьбу за права женщин и отмену смертной казни.
Свой срок Мохаммади отбывала в Тегеране в тюрьме для политических заключенных Эвин – одно из самых страшных мест на земле.
В тюрьме принципиально не держат кровати и белье – заключенные вынуждены спать на бетонном полу, кутаясь в легкое одеяло. "Визитной карточкой" тюрьмы Эвин является изнасилование – тюремщикам без разницы кого насиловать – мужчин или женщин. Один из бывших заключенных Эвин вспоминал, что однажды ночью над ним издевались семь раз.
Тюрьма Эвин снаружи / фото iranfocus
В 2020 году Наргес Мохаммади освободили и она использовала это, чтобы рассказать правду об Эвине. Мохаммади рассказала о практике сексуального насилия в тюрьме, жертвой которого сама стала.
В конце 2021 года Наргес Мохаммади снова оказалась за решеткой, сейчас женщина находится в той же тюрьме Эвин.
Наргес Мохаммади находится в тюрьме прямо сейчас, пока я произношу эти слова,
– сказала Райс-Андерсон.
Семья и личная жизнь
Муж Наргес Мохаммади – известный иранский журналист Таги Рахмани, он также – политический заключенный. Пара поженилась в 1999 году, вскоре Рахмани оказался за решеткой, где провел почти 14 лет. В 2012 году он вышел на свободу и эмигрировал во Францию. Тем временем его жена осталась в Иране.
У супругов – двое детей-близнецов.
Мохаммади пообещала остаться в Иране и продолжать свою деятельность, даже если это означает провести остальную жизнь в тюрьме.
Стоя бок о бок с храбрыми матерями Ирана, я буду продолжать бороться против непрекращающейся дискриминации, тирании и гендерного угнетения со стороны деспотического религиозного правительства, пока не будут освобождены женщины.
– подчеркнула она.
Семья новой нобелевской лауреатки, которая находится в тысяче километров от нее в Париже, признала, что эта "победа" далась ей нелегкой ценой, и семья каждый день опасается за ее жизнь и пока не способна на что-то повлиять.
Али Рахмани и Таги Рахмани, сын и муж Наргес Мохаммади, стоят возле семейных фотографий в своей парижской квартире вскоре после объявления Нобелевской премии / фото Джульетты Герон-Габриэль / The New York Times
Голос иранских женщин
Даже из-за решетки голос Мохаммади слышит весь мир – она выступает против пыток и сексуального насилия, применяемого к политическим заключенным-женщинам в иранских тюрьмах.
Также Наргес Мохаммади активно поддержала протесты в 2022 году и организовала несколько акций солидарности среди заключенных, за что иранские власти еще больше усилили и без того жесткие условия ее заключения.
Кроме страшной истории наказаний и репрессий у Наргес Мохаммади есть большая история достижений и наград. Она отмечена премией Сахарова, премией Улофа Пальме, всемирной премией ЮНЕСКО, а также внесена в Топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC.
Награда Нобелевской премии мира в 2023 – самая высокая награда в этом списке и признание, что ее жертва не напрасна.