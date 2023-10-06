Выбор иранской правозащитницы не был неожиданным. Наргес Мохаммади была среди фаворитов. Их список обнародовал Директор Института исследования мира в Осло Хенрик Урдал в традиционном "шорт-листе". 24 Канал рассказывает об основных моментах из биографии нобелевской лауреатки.

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За борьбу против угнетения женщин

Господин Урдал предполагал, что Мохаммади получит премию вместе с афганской журналисткой и активисткой за права женщин Махбубой Серадж, которая занимается этим непосредственно в стране, где к власти пришли исламские фундаменталисты из движения Талибан.

Впрочем, Нобелевский комитет решил не привлекать внимание к Серадж и, видимо, лишний раз не подвергать ее опасности, а потому была объявлена единственная победительница – Наргес Мохаммади.

Она победила 350 других номинантов, из них 258 человек и 92 организации. 351 претендент – это второе в истории рекордное количество номинантов на Премию мира.

В официальном пресс-релизе Нобелевского комитета так объясняются мотивы присуждения премии госпоже Мохаммади: "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за защиту прав человека и свободы для всех".

Мы живем в очень взаимосвязанном мире. Сейчас люди в Иране борются за свободу. Наше будущее зависит от их успеха,

– поздравила лауреатку Александра Матвийчук, руководительница Украинского центра гражданских свобод, которая тоже получила Нобелевскую премию мира в прошлом году.

Иран в ожидании перемен

Наргес Мохаммади получит денежный приз в 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов), диплом и золотую медаль. Ее имя и год награждения будут вынесены на ребро почетной награды. Однако главным является привлечение внимания к ужасному и жестокому нарушению прав женщин в Иране со стороны местных властей.

В сентябре 2022 года брутальное убийство иранскими силовиками 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба и забили до смерти, вызвало массовые протесты в Иране, что вылилось в длительное противостояние с многочисленными жертвами с обеих сторон.

По подсчетам Организации Объединенных Наций, сотни людей были убиты во время подавления протестов, в том числе не менее 44 несовершеннолетних, а около 20 000 иранцев были арестованы. Хотя протесты продолжались месяцами, их постепенно подавили.

Эти события показали, что значительная часть иранцев, прежде всего – молодежь, не желает жить по средневековым законам фундаменталистов и вымышленного ими "традиционного общества". Во главе протестов часто были иранские женщины, а их голосом стала Наргес Мохаммади.

Объявляя имя лауреатки, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен начала свою речь с лозунга, под которым тысячи иранских женщин вышли на улицы Ирана после гибели Махсы Амини: "Женщины. Жизнь. Свобода".

Биография Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади 51 год, она родилась 21 апреля 1972 года в Зенджане, городе на севере Ирана, населенном в основном этническими азербайджанцами. Молодые годы Наргес Мохаммади провела в провинции Курдистан. Поэтому ее часто называют также и курдской правозащитницей.

Наргес Мохаммади – один из лидеров иранского "Центра защитников прав человека" (DHRC). В 2003 году Нобелевскую премию мира получила руководитель фонда иранская адвокат Ширин Эбади, фактически за то же, что и 20 лет спустя Наргес Мохаммади.

Мохаммади начала свою правозащитную деятельность еще в 1990-х, когда была студенткой физического факультета Международного университета имама Хомейни в Казвине. После получения диплома Наргес работала инженером и параллельно начала писать авторские колонки в местные СМИ.

До этого Наргес писала статьи в студенческой газете и это было нечто похожее на хобби. Еще одним увлечением студентки был альпинизм, однако из-за ее "политической неблагонадежности" власти запретили Мохаммади восхождение. Эти идиотские ограничения хорошо показывают абсурдную действительность, которая ныне царит в Иране.



Наргес Мохаммади / фото Maryam Foumani из соцсети Х

С 2003 года она начала работу в тегеранском Центре защиты прав человека, основанном другим иранским адвокатом и активисткой, лауреаткой Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

Репрессии и заключения в самой жуткой тюрьме Ирана

Первый приговор, 2 года за решеткой, Наргес Мохаммади получила уже в 2011 году. Впрочем, тюрьма не убедила ее замолчать, после выхода на свободу Мохаммади вернулась к активной правозащитной деятельности. Но уже в 2015-м Мохаммади ждал новый арест.

С мая 2016 года Наргес Мохаммади находится в тюрьме, новый срок – 16 лет. За решеткой она оказалась опять же из-за своей правозащитной деятельности, то есть именно за то, за что получила Нобелевскую премию мира, – борьбу за права женщин и отмену смертной казни.

Свой срок Мохаммади отбывала в Тегеране в тюрьме для политических заключенных Эвин – одно из самых страшных мест на земле.

В тюрьме принципиально не держат кровати и белье – заключенные вынуждены спать на бетонном полу, кутаясь в легкое одеяло. "Визитной карточкой" тюрьмы Эвин является изнасилование – тюремщикам без разницы кого насиловать – мужчин или женщин. Один из бывших заключенных Эвин вспоминал, что однажды ночью над ним издевались семь раз.



Тюрьма Эвин снаружи / фото iranfocus

В 2020 году Наргес Мохаммади освободили и она использовала это, чтобы рассказать правду об Эвине. Мохаммади рассказала о практике сексуального насилия в тюрьме, жертвой которого сама стала.

В конце 2021 года Наргес Мохаммади снова оказалась за решеткой, сейчас женщина находится в той же тюрьме Эвин.

Наргес Мохаммади находится в тюрьме прямо сейчас, пока я произношу эти слова,

– сказала Райс-Андерсон.

Иранские власти пока публично не отреагировали на новость о награждении Мохаммади. Аналитик, приближенный к власти в Тегеране Мохаммад Маранди, написал на сайте X: "Запад потерпел неудачу в своей операции по смене режима, и это ничего не изменит. Это лишь показывает, насколько разные структуры на Западе связаны между собой".

Семья и личная жизнь

Муж Наргес Мохаммади – известный иранский журналист Таги Рахмани, он также – политический заключенный. Пара поженилась в 1999 году, вскоре Рахмани оказался за решеткой, где провел почти 14 лет. В 2012 году он вышел на свободу и эмигрировал во Францию. Тем временем его жена осталась в Иране.

У супругов – двое детей-близнецов.

Мохаммади пообещала остаться в Иране и продолжать свою деятельность, даже если это означает провести остальную жизнь в тюрьме.

Стоя бок о бок с храбрыми матерями Ирана, я буду продолжать бороться против непрекращающейся дискриминации, тирании и гендерного угнетения со стороны деспотического религиозного правительства, пока не будут освобождены женщины.

– подчеркнула она.

Семья новой нобелевской лауреатки, которая находится в тысяче километров от нее в Париже, признала, что эта "победа" далась ей нелегкой ценой, и семья каждый день опасается за ее жизнь и пока не способна на что-то повлиять.



Али Рахмани и Таги Рахмани, сын и муж Наргес Мохаммади, стоят возле семейных фотографий в своей парижской квартире вскоре после объявления Нобелевской премии / фото Джульетты Герон-Габриэль / The New York Times

Голос иранских женщин

Даже из-за решетки голос Мохаммади слышит весь мир – она выступает против пыток и сексуального насилия, применяемого к политическим заключенным-женщинам в иранских тюрьмах.

Также Наргес Мохаммади активно поддержала протесты в 2022 году и организовала несколько акций солидарности среди заключенных, за что иранские власти еще больше усилили и без того жесткие условия ее заключения.

Всего режим религиозных фанатиков 13 раз арестовывал Мохаммади, 5 раз она была осуждена, совокупный срок заключения 31 год, также местные аятоллы присудили ей 154 удара плетью.

Кроме страшной истории наказаний и репрессий у Наргес Мохаммади есть большая история достижений и наград. Она отмечена премией Сахарова, премией Улофа Пальме, всемирной премией ЮНЕСКО, а также внесена в Топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC.

Награда Нобелевской премии мира в 2023 – самая высокая награда в этом списке и признание, что ее жертва не напрасна.