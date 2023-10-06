В этом году ее получила осужденная иранским режимом Наргес Мохаммади, правозащитница и журналистка, которая борется за права женщин и отмену смертной казни в этом тоталитарном государстве. 24 Канал объясняет, почему это достаточно удачный выбор.
К теме Нобелевскую премию мира получила Наргес Мохаммади
Почему Нобелевская премия мира так важна
Нобелевская премия мира – пожалуй, самая главная награда в мире. Несмотря на немалое финансовое наполнение в 11 миллионов шведских крон (примерно 1 миллион долларов), это также признание политического и морального авторитета человека или институции в масштабах всей планеты.
- Премия вручается с 1901 года согласно с завещанием Альфреда Нобеля – изобретателя динамита и одного из первых в мире нефтяных мультимиллионеров.
- В настоящее время за присуждение Нобелевской премии мира отвечает Норвежский Нобелевский комитет. Этой традиции уже более ста лет – разделение полномочий между Стокгольмом и Осло произошло еще в 1905 году, когда распалась Шведско-норвежская уния. В состав Комитета входят 5 членов, которых избирает норвежский парламент.
Почему у первой украинской премии горький привкус
Среди лауреатов есть также целые организации, среди них – украинская. В 2022 году победителем был объявлен украинский "Центр гражданских свобод", который возглавляет Леся Матвийчук. Правда вместе с российским "Мемориалом" и заключенным лидером белорусской правозащитной организации "Вясна" Алесем Беляцким.
Это награждение превратилось в большой скандал, ведь Нобелевский комитет фактически отметил не деятельность и заслуги правозащитных организаций, а банально совершил "широкий жест", соединив премией несочетаемое и дав повод снова говорить о мифическом "братстве" украинцев, белорусов и россиян.
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При этом именно Россия при поддержке Беларуси напала на Украину и устроила на нашей территории настоящий геноцид. Многочисленные военные преступления россиян в Украине шокировали мир, но их разоблачение в глазах господ из Осло стало лишь одним из событий года.
Собственно, это и возмутило тогда большую часть общества. Еще в начале полномасштабного вторжения 159 нобелевских лауреатов выразили поддержку украинскому народу в открытом письме. Они осудили жестокую агрессию и акцентировали внимание на параллелях между Россией и нацистской Германией.
Давняя болезнь
Награждение 2022 года в очередной раз дало повод вспомнить об основных претензиях к Норвежскому Нобелевскому комитету, который традиционно принимает решения непрозрачно, ведь неизвестны претенденты и критерии отбора. Поэтому есть большой риск субъективности и ангажированности.
И если в физике или медицине это еще не так критично, ведь премию получают за реальные достижения и изобретения, которые можно оценить объективно, то в ситуации с литературой и премией мира есть большие проблемы.
Выбор Нобелевского комитета неоднократно подвергался критике.
- Стоит вспомнить здесь и россиянина Дмитрия Муратова, награжденного в 2021 году (вместе с филиппинско-американской журналисткой Марией Рессой).
- Или же американца Эла Гора – бывший вице-президент США получил премию в 2007 году за серию лекций в защиту экологии, за которые ему платили по 100 000 долларов в час.
- Награждение "авансом" Барака Обамы 2009 года,
- присуждение премии Горбачеву за то, что не утопил СССР и страны соцлагеря в крови, хотя то, имел ли он такую возможность вообще достаточно дискуссионный вопрос.
Желание следовать завещанию Нобеля и отмечать не только представителей "больших" государств, но и не забывать о "маленьких" не раз играло с премией мира злую шутку. Так, в 1992 году Нобелевской лауреаткой стала представительница коренных народов Гватемалы Ригоберта Менчу. Ее отметили как борца против геноцида. Однако позже Менчу обвинили в связях с повстанцами-террористами и якобы участие в казнях политических противников.
Обвинения не были доказаны в суде, однако оставили большое пятно на репутации как победительницы, так и Нобелевского комитета, который еще долго отмахивался от обвинений, что присудил награду специально под 500-летний юбилей колумбового открытия Америки и специально объявленный ООН Год коренных народов мира.
Список номинантов на награды всегда секретный, однако директор Института исследования мира в Осло Генрик Урдал накануне обнародовал собственный список возможных претендентов. Среди них была и Наргес Мохаммади.
В этом году номинантов было необычно много – аж 351. Среди них, по данным Reuters, был и украинский президент Зеленский А также Алексей Навальный, шведская эколог Грета Тунберг, еще один российский оппозиционный лидер Владимир Кара-Мурза и китайский протестующий Пэн Лифа.
Наргес Мохаммади – наконец-то удачный выбор?
Можно углубиться еще дальше в историю и найти еще больше "скелетов". Впрочем, стоит упомянуть, что во время больших войн Нобелевскую премию обычно не вручали. На то были разные причины, однако факт остается фактом.
- Ни одну из номинаций не присуждали в 1940 – 1942 годах, когда гитлеровские войска оккупировали значительную часть Европы, включая Норвегию, которая ответственна за выбор Нобелевской премии мира.
- Швеция придерживалась нейтралитета в войне, но ситуация в Европе и мире очевидно не способствовала проведению награждения нобелевских лауреатов.
Учитывая это, отказ от присуждения премии в 2023 году мог бы стать громким сигналом того, что у планеты есть большие проблемы. Впрочем, присуждение Нобелевской премии мира 2023 все же можно признать одним из удачных решений, ведь Комитет отказался под показательных жестов и наградил достойного человека – Наргес Мохаммади. О ней мы еще подробнее расскажем в отдельном материале.
Но теперь критики могут выдохнуть. Не наградили очередных "хороших россиян" – и уже хорошо. Возможно, свое дело все-таки оказало давление гражданского общества.
Ведь еще совсем недавно Нобелевский комитет абсолютно серьезно тянул послов Ирана, России и Беларуси на торжественный банкет в Стокгольме, где как раз должны были вручаться премии 2023 года. Тогда только обещания устроить бойкот церемонии от короля Швеции и активные действия украинских дипломатов остановили демарш против мира.