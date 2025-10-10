В Резерв+ временно не будут работать услуги: какая причина и когда можно будет обновить документ
- В ночь на 11 октября в приложении Резерв+ не будут работать услуги из-за плановых технических работ в реестре "Оберег".
- Технические работы продлятся с 00:00 до 06:00, после чего сервисы восстановят привычный режим работы.
В ночь на 11 октября в приложении Резерв+ не будут работать услуги. Причиной этого являются плановые технические работы в реестре "Оберег".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что известно о технических работах в Резерв+?
В Минобороны отметили, что технические работы в реестре "Оберег" продлятся 11 октября с 00:00 до 06:00. В это время в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Напоминаем, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заблаговременно загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF",
– говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что плановые технические работы завершатся 11 октября в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
Ранее плановые технические работы в реестре "Оберег", из-за которых услуги в Резерв+ были недоступны, были ночью 9 октября.
Какие изменения в Резерв+ произошли в последнее время?
В приложении Резерв+ планируют расширить функционал для уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Некоторые граждане смогут протестировать соответствующий сервис.
В Резерв+ также запустили бета-тест отсрочек от мобилизации для родителей детей с инвалидностью любого возраста.
Кроме того, в приложении Резерв+ появилась новая отметка о прохождении базовой общевойсковой подготовки для некоторых военнообязанных. Соответствующая отметка не требует дополнительных действий, и за нее не предусмотрены никакие штрафы.