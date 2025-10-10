В ночь на 11 октября в приложении Резерв+ не будут работать услуги. Причиной этого являются плановые технические работы в реестре "Оберег".

Что известно о технических работах в Резерв+?

В Минобороны отметили, что технические работы в реестре "Оберег" продлятся 11 октября с 00:00 до 06:00. В это время в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.

Напоминаем, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заблаговременно загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF",

В министерстве подчеркнули, что плановые технические работы завершатся 11 октября в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Ранее плановые технические работы в реестре "Оберег", из-за которых услуги в Резерв+ были недоступны, были ночью 9 октября.

Какие изменения в Резерв+ произошли в последнее время?