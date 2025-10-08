Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Там рассказали, сколько будут действовать ограничения и как загрузить электронный военно-учетный документ.
Когда не будет работать Резерв+?
Плановые технические работы в реестре оберег продлятся с 00:00 до 06:00 четверга, 9 октября. После сервисы будут работать в обычном режиме.
Поскольку в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги, Минобороны советует заблаговременно загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа.
Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF",
– говорится в инструкции.
Что известно об уплате штрафа в Резерв+?
Напомним, в приложении Резерв+ планируют расширить функционал для уплаты штрафов. Первыми сервис смогут протестировать граждане, которые имеют в разделе "Штрафы онлайн" уведомления о нарушении правил воинского учета. Для участия необходимо заполнить форму.
Для уплаты штрафа со скидкой 50% следует обновить приложение до актуальной версии. После заявления о признании нарушения ТЦК принимает решение об опции уплатить штраф 8 500 гривен.
Уплата штрафа не освобождает от обязанностей. Если человек продолжит уклоняться, это будет квалифицировано как новое правонарушение и, соответственно, новый штраф.