Есть люди, которые против него, – эксперт из США спрогнозировал, как рухнет режим Путина

Есть много вопросов относительно того, как может развалиться режим российского диктатора Владимира Путина. Многое зависит от того, кто против него будет выступать.

Об этом 24 Каналу рассказал американский профессор Скотт Лукас, отметив, что возможны различные сценарии падения режима Путина. Но на самом деле все зависит от огромного количества факторов. И сейчас он достаточно стабильно сидит в своем кресле.

Смотрите также Куда исчез и где сейчас Дмитрий Козак: как верный друг "предал" Путина и готовят ли его тайным преемником

Как может упасть режим Путина?

Как отметил Лукас, вряд ли это произойдет из-за военного поражения на фронте. Сейчас трудно представить сценарий, при котором украинские войска входят в Москву и уничтожают диктатора. О таком падении его власти речь пока не идет.

Тут можно говорить о двух сценариях. Но вопросов все равно слишком много.

Вместо этого может быть позорное отступление, когда Путину придется отказаться от идеи завоевания Украины. Или же это будет экономическая "эрозия" России. Но кто от него избавится?

– сказал Лукас.

По его мнению, когда-то внутри Кремля появятся люди, которые предложат диктатору уйти или заставят его это сделать. Но опять-таки непонятно кто именно за это возьмется. Вряд ли это будут спецслужбы, откуда вышел Путин. Также в свое время уже была неудачная попытка мятежа со стороны главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Кроме этого, диктатор сильно зачистил оппозиционное движение в России. Там есть люди, которые выступают против него. Но конкретной организации нет.

Думаю, что Путин опасается мятежа. Но многое будет зависеть от того, что будет в ближайшие 6 месяцев. Будет ли прорыв в Украине. Если ему это удастся, а Украина будет просить мира и уступит большее количество территории, то это может его устраивать. Если не будет прорыва, а экономическое давление станет сильнее, то ситуация уже по-другому выглядит. Нужно посмотреть, что будет весной. Тогда сможем пересмотреть прогнозы,

– отметил Лукас.

Ситуация в России: кратко