В громком деле об убийстве ребенка в Лощиновке поставили точку: насильник получил пожизненное

Мужчину из Одесской области, который изнасиловал, а затем жестоко убил 8-летнюю девочку, осудили на пожизненное заключение. Приговор был вынесен 1 февраля.

Сообщается, что своей вины преступник так и не признал. Детали резонансного дела – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также "Била до крови": новые детали скандала в детском доме Киевской области

Убийство произошло еще в 2016 году

Около 7 лет продолжалось следствие над Михаилом Чеботарем – главным подозреваемым в умышленном убийстве 8-летней девочки Ангелины Моисеенко. В суде доказали, что мужчина в нетрезвом состоянии изнасиловал ребенка, а затем решил убить ее отверткой, чтобы скрыть свое преступление.

От полученных травм маленькая Ангелина скончалась на месте. 1 февраля 2023 Михаила Чеботаря признали виновным в преступлении.

Убийца до сих пор утверждает, что ничего не делал. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Обратите внимание Жуткое преступление: в США женщина застрелила беременную, чтобы забрать ее ребенка

Убийство 8-летней девочки в Лощиновке: как это произошло