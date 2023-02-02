В громком деле об убийстве ребенка в Лощиновке поставили точку: насильник получил пожизненное
Источник:Одесская областная прокуратура
Мужчину из Одесской области, который изнасиловал, а затем жестоко убил 8-летнюю девочку, осудили на пожизненное заключение. Приговор был вынесен 1 февраля.
Сообщается, что своей вины преступник так и не признал. Детали резонансного дела – читайте в материале 24 Канала.
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Убийство произошло еще в 2016 году
Около 7 лет продолжалось следствие над Михаилом Чеботарем – главным подозреваемым в умышленном убийстве 8-летней девочки Ангелины Моисеенко. В суде доказали, что мужчина в нетрезвом состоянии изнасиловал ребенка, а затем решил убить ее отверткой, чтобы скрыть свое преступление.
От полученных травм маленькая Ангелина скончалась на месте. 1 февраля 2023 Михаила Чеботаря признали виновным в преступлении.
Убийца до сих пор утверждает, что ничего не делал. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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Убийство 8-летней девочки в Лощиновке: как это произошло
- В августе 2016 года в поселке Лощиновка Измаильского района Одесской области в одном из заброшенных домов нашли мертвой 8-летнюю девочку. Позже оказалось, что перед смертью ребенка изнасиловали.
- Следствие установило, что девочка погибла от проникающего ранения острым предметом грудной клетки – злоумышленник проткнул тело ребенка отверткой. В жертвы были повреждены сердце и лёгкие.
- Подозреваемый по делу Михаил Чеботарь был задержан. Однако его адвокаты за годы заявляли, что доказательств для заключения недостаточно.