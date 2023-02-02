У гучній справі про вбивство дитини в Лощинівці поставили крапку: ґвалтівник отримав довічне
Джерело:Одеська обласна прокуратура
Чоловіка з Одещини, який зґвалтував, а потім жорстоко вбив 8-річну дівчинку, засудили на довічне ув'язнення. Вирок винесли 1 лютого.
Повідомляється, що своєї провини злочинець так і не визнав. Деталі резонансної справи – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Читайте також "Била до крові": нові деталі скандалу в дитячому будинку Київщини
Вбивство трапилося ще у 2016 році
Близько 7 років тривало слідство над Михайлом Чеботарем – головним підозрілим в умисному вбивстві 8-річної дівчинки Ангеліни Моїсеєнко. У суді довели, що чоловік у нетверезому стані зґвалтував дитину, а потім вирішив вбити її викруткою, щоб приховати свій злочин.
Від отриманих травм маленька Ангеліна померла на місці. 1 лютого 2023 року Михайла Чеботаря визнали винним у злочині.
Вбивця досі стверджує, що нічого не робив. Суд назначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Зверніть увагу Моторошний злочин: у США жінка застрелила вагітну, аби забрати її дитину
Вбивство 8-річної дівчинки в Лощинівці: як це сталося
- У серпні 2016 року у селищі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області в одному з покинутих будинків знайшли мертвою 8-річну дівчинку. Згодом виявилося, що перед смертю дитину зґвалтували.
- Слідство встановило, що дівчинка загинула від проникаючого поранення гострим предметом грудної клітини – зловмисник проштрикнув тіло дитини викруткою. У жертви були пошкоджені серце та легені.
- Підозрюваного у справі Михайла Чеботаря затримали. Однак його адвокати впродовж років заявляли, що доказів для ув'язнення недостатньо.