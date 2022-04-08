В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей
8 апреля 2022 , 13:07Читати новину українською
Источник:Артем Дехтяренко
В результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске уже 39 погибших, среди них 4 детей. Число жертв растет.
О количестве погибших в Краматорске сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Внимание Из оккупированного Шахтерска незадолго до удара по вокзалу в Краматорске выпустили ракеты
Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей,
– сообщил Дехтяренко.
СБУ уже открыла уголовное производство по данному факту. В настоящее время действия рашистов квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса – нарушение законов и обычаев войны.Внимание! Станция в Краматорске закрыта для приема поездов. Поэтому людей продолжат эвакуировать из Славянска.
Коротко о ракетном обстреле вокзала в Краматорске
- 8 апреля оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. На вокзале в этот момент находились почти 4 тысячи человек, которые ожидали эвакуационные поезда.
- Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором видно, что на ракете, которая попала в вокзал Краматорска, видна надпись "за детей".
Узнайте больше – Россияне нанесли удар по вокзалу Краматорска кассетным "Искандером": смотрите видео