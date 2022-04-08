О количестве погибших в Краматорске сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Внимание Из оккупированного Шахтерска незадолго до удара по вокзалу в Краматорске выпустили ракеты

Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей,

– сообщил Дехтяренко.

СБУ уже открыла уголовное производство по данному факту. В настоящее время действия рашистов квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

Внимание! Станция в Краматорске закрыта для приема поездов. Поэтому людей продолжат эвакуировать из Славянска.

Коротко о ракетном обстреле вокзала в Краматорске

8 апреля оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. На вокзале в этот момент находились почти 4 тысячи человек, которые ожидали эвакуационные поезда.

Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором видно, что на ракете, которая попала в вокзал Краматорска, видна надпись "за детей".

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