Про кількість загиблих у Краматорську повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Увага З окупованого Шахтарська незадовго до удару по вокзалу у Краматорську випустили ракети

Рашисти обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. 39 загиблих, серед яких 4 дітей,

– повідомив Дехтяренко.

СБУ уже відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Наразі дії росіян кваліфікували за 438 статтею Кримінального Кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

Увага! Станція у Краматорську закрита для прийому потягів. Тож людей продовжать евакуювати зі Слов'янська.

Коротко про ракетний обстріл по вокзалу у Краматорську

8 квітня окупанти касетними боєприпасами обстріляли залізничний вокзал Краматорська. На вокзалі у цей момент були майже 4 тисячі людей, які чекали на евакуаційні потяги.

Володимир Зеленський опублікував фото, на якому видно, що на ракеті, яка влучила у вокзал Краматорська, видно напис "за детей".

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