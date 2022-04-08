Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких – 4 дітей

8 квітня 2022 , 13:01
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Джерело:

Артем Дехтяренко

Внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську уже 39 загиблих, серед них – 4 дітей. Кількість жертв зростає.

Про кількість загиблих у Краматорську повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. 

Увага З окупованого Шахтарська незадовго до удару по вокзалу у Краматорську випустили ракети

Рашисти обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. 39 загиблих, серед яких – 4 дітей,
– повідомив Дехтяренко.

СБУ уже відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Наразі дії росіян кваліфікували за 438 статтею Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

Увага! Станція у Краматорську закрита для прийому потягів. Тож людей продовжать евакуювати зі Слов'янська.

Коротко про ракетний обстріл по вокзалу у Краматорську

  • 8 квітня окупанти касетними боєприпасами обстріляли залізничний вокзал Краматорська. На вокзалі у цей момент були майже 4 тисячі людей, які чекали на евакуаційні потяги. 
  • Володимир Зеленський опублікував фото, на якому видно, що на ракеті, яка влучила у вокзал Краматорська, видно напис "за детей".

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Автор: Анастасія Лукашевська