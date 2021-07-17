В результате стрельбы в Вашингтоне погибла 6-летняя девочка, 5 взрослых ранены

В американском Вашингтоне вечером 16 июля неизвестные устроили стрельбу. В результате инцидента погибла 6-летняя девочка, еще пятеро взрослых получили ранения.

Злоумышленники открыли огонь на юго-востоке столицы США в пятницу около 23:00. Об этом сообщил заместитель начальника управления полиции города Ашан Бенедикт.

Читайте также "Я сейчас здесь постреляю": в отеле на Прикарпатье киевлянин устроил стрельбу с пострадавшими

Погибла 6-летняя девочка

Он отметил, что, услышав выстрелы, стражи порядка немедленно отправились на место происшествия. По прибытии они обнаружили раненых, среди которых была 6-летняя девочка.

Ребенка сразу госпитализировали в больницу, но спасти ее не удалось.

Кроме этого, в результате стрельбы пострадали еще пятеро взрослых: трое мужчин и две женщины не получили серьезных повреждений – их жизни ничего не угрожает.

Полиция выясняет обстоятельства

Ашан Бенедикт рассказал, что сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и ищет возможных свидетелей и видеозаписи события. По его словам, пока никого не задержали.

В этом городе все еще сохраняется слишком много насилия с применением огнестрельного оружия,

– добавил правоохранитель.

Стрельба в США: другие случаи

В городе Остин, что в американском штате Техас, случилась перестрелка, в которой погибли 3 человека.

В Индианаполисе в США состоялась стрельба. Неизвестный убил 8 человек и еще 4 – получили ранения.

В Техасе мужчина зашел на мебельную фабрику с огнестрельным оружием и подстрелил 6 гражданских.

К теме В Нью-Йорке продавцы устроили ссору: один из них выстрелил в прохожего