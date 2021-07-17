Внаслідок стрілянини у Вашингтоні загинула 6-річна дівчинка: 5 дорослих поранені

В американському Вашингтоні ввечері 16 липня невідомі влаштували стрілянину. Унаслідок інциденту загинула 6-річна дівчинка, ще п'ятеро дорослих отримали поранення.

Зловмисники відкрили вогонь на південному сході столиці США у п'ятницю близько 23:00. Про це повідомив заступник начальника управління поліції міста Ашан Бенедикт.

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Загинула 6-річна дівчинка

Він зазначив, що, почувши постріли, правоохоронці негайно вирушили на місце події. Після прибуття вони виявили поранених, серед яких була 6-річна дівчинка.

Дитину одразу госпіталізували до лікарні, але врятувати її не вдалося.

Окрім цього, внаслідок стрілянини постраждали ще п'ятеро дорослих: троє чоловіків і дві жінки не зазнали серйозних ушкоджень – їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція з'ясовує обставини

Ашан Бенедикт розповів, що наразі поліція встановлює обставини інциденту та шукає можливих свідків та відеозаписи події. За його словами, поки нікого не затримали.

У цьому місті все ще зберігається занадто багато насильства із застосуванням вогнепальної зброї,

– додав правоохоронець.

Стрілянина у США: інші випадки

У місті Остін, що в американському штаті Техас, трапилася стрілянина, в якій загинули 3 людини.

В Індіанаполісі у США відбулась стрілянина. Невідомий вбив 8 осіб і ще 4 – отримали поранення.

У Техасі чоловік зайшов на меблеву фабрику з вогнепальною зброєю і підстрелив 6 цивільних.

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