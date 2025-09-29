Дональд Трамп несколько изменил свою риторику относительно Украины. Лидер США стал более жестким относительно России. Он склонен резко менять свои взгляды, когда после идеализации Владимира Путина происходит его демонизация.

Обесценивание Путина в глазах Трампа может стать прекрасным шансом для Украины. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучила психолог Елена Шершнева.

"Дональд Трамп действительно склонен менять свои взгляды, свою позицию, свое отношение. Для нарциссов типична полярная смена отношения. Обесценивание после идеализации – это один из классических механизмов, которые в своей жизни применяет каждый нарцисс", – объяснила она.

Шанс для Украины

Елена Шершнева отметила, что между Путиным и Трампом была странная игра, когда оба друг другу льстили. После саммита на Аляске, где российский диктатор обесценил жест президента Штатов, Трамп находится на этапе обесценивания и полной демонизации Путина.

Поэтому если сейчас происходит это обесценивание, то это именно тот прекрасный шанс для Украины как можно лучше использовать для себя эту ситуацию и воспользоваться этим обстоятельством, что американский президент через свои личные моменты обесценил кровавого диктатора. Теперь все может пойти по другой колее,

– подчеркнула психолог.

По ее словам, самое страшное для Трампа – это унижение его достоинства, обесценивание в глазах публичности, что произошло в Анкоридже. Поэтому было прогнозируемо, что американский лидер будет мстить.

Со временем Трамп снова может изменить свою риторику. Однако сейчас Президент Украины Владимир Зеленский действует очень правильно, что привело к хорошим результатам.

Не стоит манипулировать нарциссами. Стоит экологически помнить о своих целях и идти к ним, тогда все сложится. Сейчас мы наблюдаем, что наш президент придерживался здоровой позиции, не манипулятивной,

– добавила Шершнева.

