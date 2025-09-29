Обесценивание Путина в глазах Трампа может стать прекрасным шансом для Украины. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучила психолог Елена Шершнева.

Смотрите также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику по Украине и что это значит для России

"Дональд Трамп действительно склонен менять свои взгляды, свою позицию, свое отношение. Для нарциссов типична полярная смена отношения. Обесценивание после идеализации – это один из классических механизмов, которые в своей жизни применяет каждый нарцисс", – объяснила она.

Шанс для Украины

Елена Шершнева отметила, что между Путиным и Трампом была странная игра, когда оба друг другу льстили. После саммита на Аляске, где российский диктатор обесценил жест президента Штатов, Трамп находится на этапе обесценивания и полной демонизации Путина.

Поэтому если сейчас происходит это обесценивание, то это именно тот прекрасный шанс для Украины как можно лучше использовать для себя эту ситуацию и воспользоваться этим обстоятельством, что американский президент через свои личные моменты обесценил кровавого диктатора. Теперь все может пойти по другой колее,

– подчеркнула психолог.

По ее словам, самое страшное для Трампа – это унижение его достоинства, обесценивание в глазах публичности, что произошло в Анкоридже. Поэтому было прогнозируемо, что американский лидер будет мстить.

Со временем Трамп снова может изменить свою риторику. Однако сейчас Президент Украины Владимир Зеленский действует очень правильно, что привело к хорошим результатам.

Не стоит манипулировать нарциссами. Стоит экологически помнить о своих целях и идти к ним, тогда все сложится. Сейчас мы наблюдаем, что наш президент придерживался здоровой позиции, не манипулятивной,

– добавила Шершнева.

Позиция Дональда Трампа: последние новости