Знецінення Путіна в очах Трампа може стати прекрасним шансом для України. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучила психологиня Олена Шершньова.

"Дональд Трамп дійсно схильний змінювати свої погляди, свою позицію, своє ставлення. Для нарцисів типова полярна зміна ставлення. Знецінення після ідеалізації – це один із класичних механізмів, які у своєму житті застосовує кожен нарцис", – пояснила вона.

Шанс для України

Олена Шершньова зазначила, що між Путіним та Трампом була дивна гра, коли обоє один одному лестили. Після саміту на Алясці, де російський диктатор знецінив жест президента Штатів, Трамп перебуває на етапі знецінення та повної демонізації Путіна.

Тому якщо зараз відбувається це знецінення, то це саме той прекрасний шанс для України якомога краще використати для себе цю ситуацію та скористатися цією обставиною, що американський президент через свої особисті моменти знецінив кривавого диктатора. Тепер усе може піти по іншій колії,

– підкреслила психологиня.

За її словами, найстрашніше для Трампа – це приниження його гідності, знецінення в очах публічності, що відбулося в Анкориджі. Тому було прогнозовано, що американський лідер буде мстити.

З часом Трамп знову може змінити свою риторику. Однак зараз Президент України Володимир Зеленський діє дуже правильно, що призвело до хороших результатів.

Не варто маніпулювати нарцисами. Варто екологічно пам'ятати про свої цілі та йти до них, тоді усе складеться. Зараз ми спостерігаємо, що наш президент дотримувався здорової позиції, не маніпулятивної,

– додала Шершньова.

