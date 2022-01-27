Рябчук не тянет на жертву, – Геращенко о версии травли нацгвардейца
Источник:фейсбук Антона Геращенко
Антон Геращенко отреагировал на версию о том, что Артем Рябчук, который убил 5 человек, является жертвой травли. Советник министра внутренних дел подверг резкой критике такую информацию.
Стрелок мог доложить о буллинге
Геращенко назвал Рябчука "самовлюбленным убийцей с психическими отклонениями". Однако в Нацгвардии будет проведена проверка, чтобы установить детали трагедии.
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Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не очень тянет на жертву,
– считает советник министра.
Геращенко добавил, что солдат, якобы мог доложить о буллинге своему непосредственному командиру, или командиру своего командира. Кроме того, парень мог позвонить на горячую линию Нацгвардии.
"Мог наконец-то уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек", – подчеркнул Геращенко.
Детали версии о буллинге
Нардеп Юлия Яцик рассказала, что несколько месяцев назад солдат предупредил драку между собратьями и рассказал о ней руководству. Однако командиры не приняли никаких мер. Кроме того, Артема назвали "стукачем". После этого инцидента над нацгвардейцем начали издеваться в коллективе.
В Государственном бюро расследований сообщили, что проверят эту информацию. Кроме того, там возбуждено уголовное дело по служебной халатности руководства Национальной гвардии.
Главное о стрельбе в Днепре:
- Трагедия произошла около 03:40 27 января на заводе "Южмаш". 21-летний солдат срочной службы застрелил 4 военнослужащих и гражданскую женщину.
- Кроме того, нападавший ранил 5 человек. 2 из них находятся в тяжелом состоянии.
- Рябчуку сообщили о подозрении сразу по трем статьям: умышленное убийство, дезертирство и похищение военнослужащим оружия.
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Полный текст публикации Антона Геращенко в фейсбуке:
Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия, в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, который хладнокровно расстрелял 10 человек, жертвой неуставных отношений.
Безусловно, Нацгвардия и правоохранительные органы проведут подробное расследование этой трагедии с поминутным возобновлением событий.
Но, по-моему, Артем жесткий самовлюбленный убийца с психическими отклонениями.
Напомню, что среди жертв Рябчука есть две женщины. Одна из которых была ему вообще не знакома, а ряд его сослуживцев просто спал.
Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не слишком тянет на жертву.
Он имел возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира.
Или позвонить в горячую линию НГУ, которая есть на главной странице официального сайта.
Телефон горячей линии – 044 226-22-52.
Мог наконец-то уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек!