Рябчук не тягне на жертву, – Геращенко про версію з цькування нацгвардійця

Антон Геращенко відреагував на версію про те, що Артем Рябчук, який вбив 5 людей, є жертвою цькувань. Радник міністра внутрішніх справ різко розкритикував таку інформацію.

Стрілок міг доповісти про булінг

Геращенко назвав Рябчука "самозакоханим вбивцею з психічними відхиленнями". Однак у Нацгвардії проведуть перевірку, аби встановити деталі трагедії.

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Сам Рябчук зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кілограмів не дуже тягне на жертву,

– вважає радник міністра.

Геращенко додав, що солдат, мовляв, міг доповісти про булінг своєму безпосередньому командиру, або командиру свого командира. Крім того, хлопець міг подзвонити на гарячу лінію Нацгвардії.

"Міг нарешті піти у самоволку, але не розстрілювати 10 людей", – наголосив Геращенко.

Деталі версії про булінг

Нардепка Юлія Яцик розповіла, що кілька місяців тому солдат попередив бійку між побратимами й розповів про неї керівництву. Однак командири не вжили ніяких заходів. Крім того, Артема назвали "стукачем". Після цього інциденту з нацгвардійця почали знущатися у колективі.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що перевірять цю інформацію. Крім того, там відкрили кримінальну справу щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії.

Головне про стрілянину у Дніпрі:

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Повний текст публікації Антона Геращенка у фейсбуці:

Зараз у соціальних мережах розгорнулася дискусія, в якій низка авторів думок називають Артема Рябчука, який холоднокровно розстріляв 10 людей, жертвою нестатутних відносин.

Безумовно, Нацгвардія та правоохоронні органи проведуть детальне розслідування цієї трагедії з похвилинним відновленням перебігу подій.

Але, як на мене, Артем жорсткий самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями.

Нагадаю, що серед жертв Рябчука є, зокрема, дві жінки. Одна з яких була йому взагалі не знайома, а низка його товаришів по службі просто спали.

Сам Рябчук зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кілограмів не дуже тягне на жертву.

Він мав можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він зазнає переслідувань, або командиру свого командира.

Або зателефонувати до гарячої лінії НГУ, яка є на головній сторінці офіційного сайту.

Телефон гарячої лінії – 044 226-22-52.

Міг нарешті піти у самоволку, але не розстрілювати 10 людей!