"Палки в колеса" ставить не будут: политолог объяснил неоднозначную позицию Словакии
Словацкая позиция по войне в Украине скорее напоминает сербскую, чем венгерскую. Речь идет о жесткой риторике, но при этом продолжение коммерческого сотрудничества и не злоупотребление своими голосами в Евросоюзе и НАТО.
Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Олег Саакян. То есть премьер-министр Роберт Фицо и словацкие власти не будут ставить "палки в колеса", хотя на словах действительно "надувают щеки" и не будут помогать Украине.
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"Почему? Потому что Фицо шел с антиамериканской повесткой дня и антибрюссельской, а не антиукраинской и не пророссийской. Среди его избирателей любви к россиянам не так уж много, равно как и ненависти к украинцам", - отметил политолог.
Ранее на Юге Европы Россия "паразитировала" на антиамериканских настроениях, которые равнялись "пророссийскости". Теперь же все наоборот: антиамериканские позиции чаще всего означают антироссийские позиции или нейтралитет к Москве.
Избиратель Фицо не ожидает от него, что тот будет занимать антиукраинскую и пророссийскую позицию. Они ему прощают в известной степени благодаря другим проблемам и тезисам, по которым голосовали за него,
– заметил Саакян.
Словакия пытается отделиться от Венгрии
В настоящее время премьер-министр Словакии пытается отделиться от Венгрии:
- внутренне. Для него – это вызов, ведь нужно объяснить решение перед избирателями;
- внешне. Для него – это спасение, таким образом Фицо может "отрезать" Братиславу от Будапешта внутри ЕС и больше не позиционироваться "в одной лодке".
Саакян объяснил, с чем связана позиция Словакии по отношению к Украине: смотреть видео
По словам Саакяна, Роберт Фицо не является компаньоном премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внутри ЕС. Хотя некоторые ситуативные сотрудничества имеют место, однако, вероятно, скоро их не будет.
То, что на сегодняшний день Венгрия является самым слабым звеном в системах безопасности НАТО и Европы от России, никто никакой тайны не открыл. Вообще шпионить за своими соседями также подпадает под традиционные действия действующей венгерской власти,
– сказал политолог.
Заметим, что власть Орбана действительно поддерживает большинство избирателей. Однако симпатия к Украине не меньше антипатии. Проигрыш премьер-министра Венгрии на местных выборах показатель того, что значительная часть венгров сердцем и умом с Украиной. Нужно отдавать себе отчет, что когда говорит Виктор Орбан и венгерская власть, это не значит, что так думают венгры. Поэтому с Робертом Фицо действительно похожая ситуация.
Неоднозначная позиция Словакии по отношению к Украине
- Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отказалось одобрить выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 40,3 миллиона евро. В новый пакет должны были войти 4 миллиона патронов в стрелковое оружие, более 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 миллиметра, 140 ракет для комплекса ПВО "Куб".
- Заметим, что Фицо еще во время предвыборной кампании выступал против продолжения военной помощи Украине со стороны Словакии. Его взгляды совпадают с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Словакия передала Киеву 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 миллионов евро. Кроме того, словацкая сторона передала Украине около десяти самолетов МиГ-29.