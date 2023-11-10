"Палки в колеса" ставить не будут: политолог объяснил неоднозначную позицию Словакии

Словацкая позиция по войне в Украине скорее напоминает сербскую, чем венгерскую. Речь идет о жесткой риторике, но при этом продолжение коммерческого сотрудничества и не злоупотребление своими голосами в Евросоюзе и НАТО.

Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Олег Саакян. То есть премьер-министр Роберт Фицо и словацкие власти не будут ставить "палки в колеса", хотя на словах действительно "надувают щеки" и не будут помогать Украине.

Интересно Сами хорошо разбираются в коррупции: посеет ли Словакия смуту по отношению к Украине в Евросоюзе

"Почему? Потому что Фицо шел с антиамериканской повесткой дня и антибрюссельской, а не антиукраинской и не пророссийской. Среди его избирателей любви к россиянам не так уж много, равно как и ненависти к украинцам", - отметил политолог.

Ранее на Юге Европы Россия "паразитировала" на антиамериканских настроениях, которые равнялись "пророссийскости". Теперь же все наоборот: антиамериканские позиции чаще всего означают антироссийские позиции или нейтралитет к Москве.

Избиратель Фицо не ожидает от него, что тот будет занимать антиукраинскую и пророссийскую позицию. Они ему прощают в известной степени благодаря другим проблемам и тезисам, по которым голосовали за него,

– заметил Саакян.

Словакия пытается отделиться от Венгрии

В настоящее время премьер-министр Словакии пытается отделиться от Венгрии:

внутренне. Для него – это вызов, ведь нужно объяснить решение перед избирателями;

внешне. Для него – это спасение, таким образом Фицо может "отрезать" Братиславу от Будапешта внутри ЕС и больше не позиционироваться "в одной лодке".

Саакян объяснил, с чем связана позиция Словакии по отношению к Украине: смотреть видео

По словам Саакяна, Роберт Фицо не является компаньоном премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внутри ЕС. Хотя некоторые ситуативные сотрудничества имеют место, однако, вероятно, скоро их не будет.

То, что на сегодняшний день Венгрия является самым слабым звеном в системах безопасности НАТО и Европы от России, никто никакой тайны не открыл. Вообще шпионить за своими соседями также подпадает под традиционные действия действующей венгерской власти,

– сказал политолог.

Заметим, что власть Орбана действительно поддерживает большинство избирателей. Однако симпатия к Украине не меньше антипатии. Проигрыш премьер-министра Венгрии на местных выборах показатель того, что значительная часть венгров сердцем и умом с Украиной. Нужно отдавать себе отчет, что когда говорит Виктор Орбан и венгерская власть, это не значит, что так думают венгры. Поэтому с Робертом Фицо действительно похожая ситуация.

Неоднозначная позиция Словакии по отношению к Украине