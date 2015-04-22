Антивакцинатор, конспиролог и хейтер Украины: как Кеннеди-младший разрушает систему медицины в США

Среди многочисленных безумных авантюр, которые сейчас совершают президент США Дональд Трамп и его команда, мы по понятным причинам больше внимания обращаем на внешнюю политику. Однако и во внутренней политике сейчас происходят тектонические изменения.

Об уничтожении американской системы здравоохранения руками потомка славного рода Кеннеди – читайте в материале 24 Канала.

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Что не так с американской системой медицины

Нужно признать, что американская система медицины, словами Подервянского, – это "забацаное место, куда редко ступает культура". И это прекрасный пример, как не надо делать. Сейчас это очень сложная и очень запутанная история, выстроенная в лучших традициях чистого анархо-капитализма, где богатые получают все, а бедные – ничего.

Это, кстати, одна из причин того, почему Канада или Гренландия никогда добровольно не присоединятся к США, потому что там никому в голову не придет требовать более 1 000 долларов за вызов скорой.

Неудивительно, что самая богатая страна мира сейчас оказалась на последнем месте по продолжительности жизни среди государств G7, постоянно увеличивая разрыв. При этом США тратят на здравоохранение больше всех, но около половины всех расходов на здравоохранение в США – это неэффективные расходы, то есть большинство денег идет на оплату процедур, которые просто не имеют клинической эффективности или вообще не имеют отношения к медицине как таковой.

Расходы на ведение документации, выставление счетов, оформление страховок и другую административную работу, не связанную с лечением, могут доходить до 15 – 30% всех медицинских расходов.

Это вдвое больше, чем расходы на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, и втрое больше, чем расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями.

По подсчетам Health Affairs, в 2022 году 38% американцев отказались от медицинской помощи из-за ее непомерной стоимости, причем 27% имели серьезные проблемы со здоровьем.



В 2024 году около 14 миллионов американцев имели долг более 1 000 долларов за предоставленные медицинские услуги, а 3 миллиона американцев – более 10 тысяч долларов.

Неудивительно, что недавно громкое убийство владельца одной из крупнейших американских страховых компаний сделало киллера "робингудом" и едва ли не национальным героем.

Подробнее об этом здесь Феномен Луиджи Манджоне: почему состоятельный парень убил босса страховой компании и стал героем в США

Фактический диктат страховых компаний, фармацевтического лобби и коррумпированных медицинских бюрократов, сформировавшийся в последние 70 лет, и является той основной, которая определяет медицинскую систему США сегодня. Изменить правила игры – невыполнимая задача, на этом обожгли крылья уже десятки реформаторов. В итоге консенсусным вариантом стали инициативы президента Обамы не о демонтаже системы, а о "пристройке флигеля" к ней в виде увеличения социальных расходов на малозащищенные слои.

Ныне же новая администрация задумала этот "флигель" разобрать и поручила эту операцию по демонтажу Роберту Кеннеди-младшему – новому министру здравоохранения в команде Трампа.

Кто такой Роберт Кеннеди-младший, что говорил об Украине и как стал министром

Кеннеди – пожалуй, одна из самых известных фамилий на земле. И Роберт Кеннеди-младший не просто однофамилец. Он родной племянник 35-го президента США и сын его брата – генерального прокурора Роберта Кеннеди. Оба были убиты с разницей в 5 лет и стали символом борьбы за свободу и демократию для многих поколений.

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Роберт Кеннеди-младший, по семейной традиции, также пошел в политику, которую так же, как легендарные отец и дядя, умело совмещал с богемной жизнью плейбоя. Быть ответственным политиком у господина Роберта получалось не слишком хорошо, гораздо лучше ему удавалось быть героем "желтой прессы".

В частности, в разное время он:

из-за скандала с наркотиками потерял работу в офисе окружного прокурора штата Нью-Йорк, куда попал не за личные качества, а по семейной протекции;

отстаивал многочисленные конспирологические теории, в частности утверждал, что Ли Харви Освальд не убивал его дядю (а это все был заговор ЦРУ), посещал в тюрьме убийцу своего папы и говорил, что тот также не виноват;

стал активным участником движения антивакцинаторов;

верил в "Глубинное государство", то есть мировое правительство, которое тайно всем управляет;

заявлял, что у него в голове поселился червь-паразит, который съел часть его мозга (и нет, это не фейк).

К этому комбо-набору идиотизма стоит отдельно добавить животную ненависть Кеннеди-младшего к Украине, потому что он просто универсальный распространитель московской пропаганды в отношении нашего государства. В разное время он рассказывал об американских биолабораториях в Украине и неонацистском режиме в Киеве, называл российскую агрессию прокси войной с США, Революцию Достоинства – мятежом против легитимной власти, кричал об этнических чистках россиян и говорил, что Путин напал из-за Байдена, а Украина "бомбит Белград" и занимается политическими убийствами американской элиты.



Выпускник Гарварда не знает разницы между Белградом и Белгородом / Скриншот

Большую часть своей жизни Кеннеди-младший прожил как сторонник и активист Демократической партии. Он активно поддерживал Обаму, а также не менее активно отстаивал конспирологическую теорию о краже выборов республиканцами в 2004 году. Тогда, напомним, Джордж Буш-младший минимально обошел Эла Гора благодаря голосам выборщиков в штате Флорида (об этом даже сняли фильм – Fahrenheit 9/11, а его автор – другой конспиролог Майкл Мур – даже получил за это Оскар).

Роберт Кеннеди-младший сам принял активное участие в выборах президента США и попытался получить номинацию от Демократической партии, но не имел шансов в борьбе с Джо Байденом. При этом он не сразу вышел из гонки, а продолжил ее как независимый кандидат с намерением "оторвать" у соперников минимум 10%.

Под выборы Кеннеди собрал вполне солидные суммы в миллионы долларов, обойдя уважаемых и более вменяемых политиков. Конспирологу активно донатили калифорнийские селебритис, гуру "альтернативной медицины", "духовные консультанты", антиваксеры и т.д. Среди организаций, которые поддерживали его кампанию, были, например, "Лига защиты гоев" и "Арийская сеть защиты".

Понятно, что такой персонаж был настоящим подарком для кампании Дональда Трампа, который встретил представителя элитной семьи с распростертыми объятиями и радушно принял в свою команду, хотя еще год назад называл его "левым радикалом", а его теории – фейком.

А сам Кеннеди в 2020 году обвинял Трампа в том, что пандемия ковида была спланирована его правительством и называл ее "пландемией".



Гамбургерная омерта от Трампа для Кеннеди-младшего / Фото Donald Trump Jr

После победы Трампа Кеннеди вошел в так называемый "ближний круг" избранного президента (за это был вынужден есть с ним фастфуд из McDonalds, который ненавидит).

Но страдания были оправданы – в январе 2025 года господин Роберт получил номинацию министра здравоохранения, а поскольку большинство в Конгрессе было за республиканцами, не имел особых проблем с прохождением всех процедур и стал новым министром (полное название его должности – 26-й секретарь здравоохранения и социальных служб, хотя для удобства обычно используется упрощенное "министр здравоохранения" – 24 Канал).

"Реформы" Кеннеди-младшего и Илона Маска

Новый министр сразу взялся за работу. А олигарх Илон Маск ему активно помогал. Его Департамент государственной эффективности (DOGE), который имеет статус "временной инициативы" и формально не имеет никаких полномочий, вопреки всему начал смело урезать расходы и сокращать сотнями или даже тысячами сотрудников системы здравоохранения.

Всего же глава Минздрава и его друзья из DOGE планируют сократить до конца мая 2025 года около 10 тысяч сотрудников министерства и приостановить выплаты грантов американским медицинским и исследовательским учреждениям на сумму более 12 миллиардов долларов.



Интересно, что сам Кеннеди-младший на вопрос журналиста CBS, что же происходит и почему "режутся" гранты, ответил, что "не в курсе".

Ожидается, что такая реструктуризация, вместе с предыдущими добровольными увольнениями еще 10 тысяч (это еще одна фишка Маска, который сейчас фактически выживает с работы госслужащих, вешая расходы на увольнение на бюджет), приведет к общему сокращению до 62 000 штатных работников, то есть на четверть (до назначения Кеннеди в структуре Минздрава работали 82 000 работников).

Все это делается под прикрытием "реструктуризации бюрократического аппарата" Минздрава, но под удар попадают обычные врачи, целые исследовательские центры, службы по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов, а также службы помощи и поддержки незащищенных слоев населения. Так, в настоящее время из-за массовых увольнений приостановили работу горячие линии для жалоб на некачественные продукты и косметику, консультации женщин с послеродовой депрессией и желающих бросить курить. Благодарить за это нужно Роберта Кеннеди-младшего и Илона Маска.

После критики в прессе министр вынужден был признать, что около 20% сотрудников Минздрава были уволены ошибочно, и даже пообещал восстановить их на работе. Вот только не спешит это делать. Во-первых, некому их возвращать, потому что Илон Маск сократил "кадровиков", которые должны были бы этим заниматься. Во-вторых, расчет на то, что проблема решится как-то сама по себе, а уволенные не захотят возвращаться и осядут где-то в частном секторе или вообще не по предыдущему профилю деятельности.

Считается, что главным специалистом DOGE по медицине является друг Илона Маска – Брэд Смит. И это никакой не волонтер, который просто хочет улучшить систему, а известный бизнесмен с прямым конфликтом интересов.



Господин Смит был соучредителем телемедицинского стартапа CareBridge и венчурного фонда Russell Street Ventures. Он также связан с поставщиком медицинских услуг Main Street Health. Интересно, если бы это все происходило в Украине, как быстро нашли бы коррупционный след?



Брэд Смит / Фото CareBridge

Наверное, самую большую критику вызвал план сокращения Агентства социального обеспечения, которое выплачивает пенсии и пособия по старости и инвалидности. Оно формально независимо от Минздрава и напрямую подчинено Федеральному правительству, то есть президенту, но именно Кеннеди-младший и Маск имеют на него ощутимое влияние.

Сейчас Агентство обеспечивает около 67 миллионов американцев и оперирует суммой в 1,6 триллиона долларов в год. Илон Маск считает его деятельность "крупнейшей финансовой пирамидой в истории" и еще в феврале начал сокращения. Под угрозой увольнений оказались 7000 сотрудников.



Именно этот шаг недавно раскритиковал президент Байден, который прервал свое молчание, чтобы сообщить о том, "сколько вреда" успела наделать новая Администрация.

Антивикцинатор и конспиролог

Кеннеди-младший не был бы собой, если бы не упомянул в новом правительстве о своих антивакцинаторских взглядах. Потому что увольнения врачей происходят на фоне большой вспышки кори в США, которая началась в январе 2025 года.

Эту болезнь человечество вообще-то победило путем массовой вакцинации еще во времена, когда сам Кеннеди учился в Гарварде. Но сейчас из-за популярности конспирологии люди стали отказываться от прививок – и старые болезни вернулись.

Но поспособствовали этому не только антивакцинаторы. Администрация Трампа отменила выплаты штатам и муниципалитетам грантов Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на сумму более 12 миллиардов долларов. Сперва это были так называемые "ковидные фонды", одобренные, между прочим, Трампом. При Байдене было решено, что они пойдут не только на борьбу с коронавирусом, а шире – на профилактику распространения других респираторных заболеваний, вакцинацию детей и взрослых без медстраховки, меры по борьбе с будущими эпидемиями.

Представляете глаза Маска, когда он это увидел? Он немедленно "срезал" эти гранты и объявил о невероятной победе над бюрократией и безумной экономии. Вот только от этой экономии уже начали умирать дети, больные корью и другими болезнями. Также это обернется и потерями для бюджета, ведь теперь правительство ждут сотни судебных исков на миллиарды долларов.

Роберт Кеннеди-младший предложил прекратить предоставление бесплатных медицинских услуг американцам, которые курят, едят пончики и употребляют газированные напитки (то есть почти всем).

Пожалуй, едва ли не единственным позитивом в работе Кеннеди является предложение запретить использование детьми гаджетов в школах. Правда, и здесь министр придумал конспирологическое объяснение, потому что смартфоны вообще-то вызывают рак.

А еще министр вспомнил о другой своей "мульке" – конспирологической теории о связи вакцин и аутизма. Чтобы это подтвердить, Кеннеди инициировал большое исследование, призванное подтвердить эту конспирологическую теорию. Все это будет оплачено за государственный счет, а руководить исследованиями будет лишенный медицинской лицензии, псевдоученый Дэвид Гейер.



Дэвид Гейер / Скриншот из видео

В этой истории много личного – аутистом была родная тетя Роберта Кеннеди – Розмари. Она не представляла угрозы для общества, но имела, как сказали бы сейчас, "особенности развития". В соответствии с "передовыми тенденциями" того времени в 23 года Розмари Кеннеди сделали лоботомию, после чего ее умственные способности уменьшились до уровня двухлетнего ребенка и в этом состоянии она провела остаток своей долгой жизни, она умерла лишь в 2005 году.

Эта история стала "скелетом в шкафу" клана Кеннеди и постоянно вызывала интерес. Поэтому неудивительно, что племянник под воздействием алкоголя, наркотиков и нехватки профильных знаний выдумал собственную теорию относительно причин аутизма. Так действительно бывает.



Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп / Фото Evan Vucci / Associated Press

Но странно то, что конспирологу доверили пост министра и теперь от его бреда зависят жизни людей. Потому что деньги, которые пойдут на исследование конспирологической теории, можно было бы потратить на доказательную медицину. А что будет, когда нанятые министром за государственные деньги шарлатаны "докажут истину", а Кеннеди-младший обещает это уже в следующие несколько месяцев (до сентября 2025 года), даже не хочется представлять.

Уже сейчас министр объявил в США эпидемию аутизма. Так он интерпретировал результаты исследования Минздрава, которое показало, что у 3% детей в США есть расстройства аутистического спектра.

Аутизм разрушает семьи и, что важнее, вредит нашему самому ценному достоянию, которым являются наши дети (...) Эти дети никогда не будут платить налоги. Они никогда не будут иметь стабильную работу. Они никогда не будут играть в бейсбол. Они никогда не напишут стихотворение. Они никогда не пойдут на свидание. Многие из них даже не будут пользоваться туалетом без посторонней помощи,

– Роберт Кеннеди-младший несет откровенный бред, смешивая грешное с праведным.

Интересно, что произойдет, когда господин министр узнает, что психические особенности, связанные с расстройством аутистического спектра, имеет, например, его соратник Илон Маск? Или владелец Facebook Марк Цукерберг? Или еще тысячи успешных людей?

Курс на новый Гилеад

Сейчас по всем правительственным институтам (и Минздрав не исключение) стараниями Илона Маска распространяются списки запрещенных слов (из-за наличия стоп-слов могут быть отменены гранты и отклонены заявки на них), проверяется политическая лояльность (один из тестовых вопросов – кто победил на выборах 2020-го).

В то же время беспощадно укореняются программы инклюзивности. К ним, конечно, было много вопросов, но их нужно было только пересмотреть, а не уничтожать. Вместо этого мы получаем фактическую цензуру на государственном уровне, где нарушения наказываются увольнением или лишением научных грантов. Фактически это запрет на профессию.

Неудивительно, что сейчас медики бьют тревогу и говорят, что вред от "реформ" Кеннеди и Маска растянется на десятилетия. На что оба только улыбаются. То же самое делает и их патрон – президент Дональд Трамп.

С другой стороны, чего ждать от человека, который 5 лет назад призвал лечить коронавирус дозами ультрафиолета и инъекциями дезинфицирующих средств, в частности гидроксихлорохином, от передозировки которого умерли не менее 17 тысяч человек.