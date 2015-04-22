Антивакцинатор, конспіролог і хейтер України: як Кеннеді-молодший руйнує систему медицини в США

Серед численних божевільних авантюр, які нині вчиняють президент США Дональд Трамп і його команда, ми зі зрозумілих причин більше уваги звертаємо на зовнішню політику. Однак і у внутрішній політиці нині відбуваються тектонічні зміни.

Про знищення американської системи охорони здоров'я руками нащадка славного роду Кеннеді – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що не так з американською системою медицини

Потрібно визнати, що американська система медицини, словами Подерв'янського, – це "забацане місце, куди рєдко ступа культура". І це чудовий приклад, як не треба робити. Нині це дуже складна та дуже заплутана історія, збудована в кращих традиціях чистого анархо-капіталізму, де багаті отримують все, а бідні – нічого.

Це, до речі, одна з причин того, чому Канада чи Гренландія ніколи добровільно не приєднаються до США, бо там нікому в голову не прийде вимагати понад 1 000 доларів за виклик швидкої.

Не дивно, що найбагатша країна світу нині опинилася на останньому місці за тривалістю життя серед держав G7, постійно збільшуючи розрив. При цьому США витрачають на охорону здоров'я найбільше, але близько половини всіх витрат на охорону здоров'я в США – це неефективні витрати, тобто більшість грошей йде на оплату процедур, які просто не мають клінічної ефективності або взагалі не мають стосунку до медицини як такої.

Витрати на ведення документації, виставлення рахунків, оформлення страховок та іншу адміністративну роботу, не пов'язану з лікуванням, можуть доходити до 15 – 30% усіх медичних витрат.

Це вдвічі більше, ніж витрати на лікування серцево-судинних захворювань, і втричі більше, ніж витрати на боротьбу з онкологічними захворюваннями.

За підрахунками Health Affairs, у 2022 році 38% американців відмовилися від медичної допомоги через її непомірну вартість, причому 27% мали серйозні проблеми зі здоров'ям.



У 2024 році близько 14 мільйонів американців мали борг понад 1 000 доларів за надані медичні послуги, а 3 мільйони американців – понад 10 тисяч доларів.

Не дивно, що нещодавно гучне вбивство власника однієї з найбільших американських страхових компаній зробило кілера "робінгудом" і ледь не національним героєм.

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Фактичний диктат страхових компаній, фармацевтичного лобі та корумпованих медичних бюрократів, що сформувався в останні 70 років, і є тією основною, що визначає медичну систему США нині. Змінити правила гри – нездійсненне завдання, на цьому обпалили крила вже десятки реформаторів. У підсумку консенсусним варіантом стали ініціативи президента Обами не про демонтаж системи, а про "прибудову флігеля" до неї у вигляді збільшення соціальних видатків на малозахищені верстви.

Нині ж нова адміністрація задумала цей "флігель" розібрати й доручила цю операцію з демонтажу Роберту Кеннеді-молодшому – новому міністру охорони здоров'я в команді Трампа.

Хто такий Роберт Кеннеді-молодший, що казав про Україну і як став міністром

Кеннеді – мабуть, одне з найвідоміших прізвищ на землі. І Роберт Кеннеді-молодший не просто однопрізвищник. Він рідний племінник 35-го президента США та син його брата – генерального прокурора Роберта Кеннеді. Обидва були вбиті з різницею в 5 років і стали символом боротьби за свободу та демократію для багатьох поколінь.

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Роберт Кеннеді-молодший, за родинною традицією, також пішов у політику, яку так само, як легендарні батько і дядько, вміло поєднував із богемним життям плейбоя. Бути відповідальним політиком у пана Роберта виходило не надто добре, набагато краще йому вдавалося бути героєм "жовтої преси".

Зокрема, в різний час він:

через скандал з наркотиками втратив роботу в офісі окружного прокурора штату Нью-Йорк, куди потрапив не за особисті якості, а за сімейною протекцією;

відстоював численні конспірологічні теорії, зокрема стверджував, що Лі Харві Освальд не вбивав його дядька (а це все була змова ЦРУ), відвідував у в'язниці вбивцю свого тата і казав, що той також не винен;

став активним учасником руху антивакцинаторів;

вірив у "Глибинну державу", тобто світовий уряд, який таємно всім керує;

заявляв, що у нього в голові оселився хробак-паразит, який з’їв частину його мозку (і ні, це не фейк).

До цього комбо-набору ідіотизму варто окремо додати тваринну ненависть Кеннеді-молодшого до України, бо він просто універсальний поширювач московської пропаганди щодо нашої держави. В різний час він розповідав про американські біолабораторії в Україні та неонацистський режим у Києві, називав російську агресію проксі війною з США, Революцію Гідності – заколотом проти легітимної влади, верещав про етнічні чистки росіян і казав, що Путін напав через Байдена, а Україна "бомбить Бєлград" і займається політичними вбивствами американської еліти.



Випускник Гарварду не знає різниці між Бєлградом і Бєлгородом / Скриншот

Переважну частину свого життя Кеннеді-молодший прожив як прихильник і активіст Демократичної партії. Він активно підтримував Обаму, а також не менш активно відстоював конспірологічну теорію про крадіжку виборів республіканцями у 2004 році. Тоді, нагадаємо, Джордж Буш-молодший мінімально обійшов Ела Гора завдяки голосам виборщиків у штаті Флорида (про це навіть зняли фільм – Fahrenheit 9/11, а його автор – інший конспіролог Майкл Мур – навіть отримав за це Оскар).

Роберт Кеннеді-молодший сам взяв активну участь у виборах президента США і спробував отримати номінацію від Демократичної партії, але не мав шансів у боротьбі з Джо Байденом. При цьому він не одразу вийшов з перегонів, а продовжив їх як незалежний кандидат з наміром "відірвати" в суперників мінімум 10%.

Під вибори Кеннеді зібрав цілком солідні суми в мільйони доларів, обійшовши поважних і більш притомних політиків. Конспірологу активно донатили каліфорнійські селебрітіс, гуру "альтернативної медицини", "духовні консультанти", антиваксери тощо. Серед організацій, які підтримували його кампанію, були, наприклад, ​​"Ліга захисту гоїв" та "Арійська мережа захисту".

Зрозуміло, що такий персонаж був справжнім подарунком для кампанії Дональда Трампа, який зустрів представника елітної родини з розпростертими обіймами та радо прийняв у свою команду, хоча ще рік тому називав його "лівим радикалом", а його теорії – фейком.

А сам Кеннеді у 2020 році звинувачував Трампа в тому, що пандемія ковіду була спланована його урядом і називав її "пландемією".



Гамбургерна омерта від Трампа для Кеннеді-молодшого / Фото Donald Trump Jr. / X

Після перемоги Трампа Кеннеді увійшов у так зване "ближнє коло" обраного президента (за це був змушений їсти з ним фастфуд з McDonalds, який ненавидить).

Але страждання були виправдані – у січні 2025 року пан Роберт отримав номінацію міністра охорони здоров'я, а оскільки більшість у Конгресі була за республіканцями, не мав особливих проблем із проходженням усіх процедур і став новим міністром (повна назва його посади – 26-й секретар охорони здоров’я та соціальних служб, хоча для зручності зазвичай використовується спрощене "міністр охорони здоров'я" – 24 Канал).

"Реформи" Кеннеді-молодшого та Ілона Маска

Новий міністр одразу взявся за роботу. А олігарх Ілон Маск йому активно допомагав. Його Департамент державної ефективності (DOGE), який має статус "тимчасової ініціативи" і формально не має жодних повноважень, всупереч всьому почав сміливо урізати видатки та скорочувати сотнями чи навіть тисячами співробітників системи охорони здоров'я.

Всього ж голова МОЗ і його друзі з DOGE планують скоротити до кінця травня 2025 року близько 10 тисяч співробітників міністерства та призупинити виплати грантів американським медичним і дослідницьким установам на суму понад 12 мільярдів доларів.



Цікаво, що сам Кеннеді-молодший на запитання журналіста CBS, що ж відбувається і чому "ріжуться" гранти, відповів, що "не в курсі".

Очікується, що така реструктуризація, разом із попередніми добровільними звільненнями ще 10 тисяч (це ще одна фішка Маска, який нині фактично виживає з роботи держслужбовців, вішаючи витрати на звільнення на бюджет), призведе до загального скорочення до 62 000 штатних працівників, тобто на чверть (до призначення Кеннеді в структурі МОЗ працювали 82 000 робітників).

Все це робиться під прикриттям "реструктуризації бюрократичного апарату" МОЗ, але під удар потрапляють звичайні лікарі, цілі дослідницькі центри, служби з контролю якості харчових продуктів і медикаментів, а також служби допомоги та підтримки незахищених верств населення. Так, нині через масові звільнення призупинили роботу гарячі лінії для скарг на неякісні продукти та косметику, консультації жінок з післяпологовою депресією та охочих кинути палити. Дякувати за це потрібно Роберту Кеннеді-молодшому та Ілону Маску.

Після критики в пресі міністр змушений був визнати, що близько 20% співробітників МОЗ були звільнені помилково, і навіть пообіцяв відновити їх на роботі. От тільки не поспішає це робити. По-перше, нема кому їх повертати, бо Ілон Маск скоротив "кадровиків", які мали б цим опікуватись. По-друге, розрахунок на те, що проблема вирішиться якось сама по собі, а звільнені не захочуть повертатись і осядуть десь у приватному секторі або взагалі не за попереднім профілем діяльності.

Вважається, що головним фахівцем DOGE з медицини є друг Ілона Маска – Бред Сміт. І це ніякий не волонтер, який просто хоче покращити систему, а відомий бізнесмен із прямим конфліктом інтересів.



Пан Сміт був співзасновником телемедичного стартапу CareBridge і венчурного фонду Russell Street Ventures. Він також пов'язаний із постачальником медичних послуг Main Street Health. Цікаво, якби це все відбувалось в Україні, як швидко знайшли б корупційний слід?



Бред Сміт / Фото CareBridge

Мабуть, найбільшу критику викликав план скорочення Агенції соціального забезпечення, яка виплачує пенсії та допомогу по старості та інвалідності. Вона формально незалежна від МОЗ і напряму підпорядкована Федеральному уряду, тобто президенту, але саме Кеннеді-молодший та Маск мають на неї відчутний вплив.

Нині Агенція забезпечує близько 67 мільйонів американців і оперує сумою в 1,6 трильйона доларів на рік. Ілон Маск вважає її діяльність "найбільшою фінансовою пірамідою в історії" і ще в лютому почав скорочення. Під загрозою звільнень опинилися 7000 співробітників.



Саме цей крок нещодавно розкритикував президент Байден, який перервав своє мовчання, щоб повідомити про те, "скільки шкоди" встигла наробити нова Адміністрація.

Антивикцинатор і конспіролог

Кеннеді-молодший не був би собою, якби не згадав у новому уряді про свої антивакцинаторські погляди. Бо звільнення лікарів відбуваються на тлі великого спалаху кору в США, який почався у січні 2025 року.

Цю хворобу людство взагалі-то перемогло шляхом масової вакцинації ще в часи, коли сам Кеннеді навчався в Гарварді. Але нині через популярність конспірології люди стали відмовлятися від щеплень – і старі хвороби повернулися.

Але посприяли цьому не лише антивакцинатори. Адміністрація Трампа скасувала виплати штатам і муніципалітетам грантів Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) на суму понад 12 мільярдів доларів. Спершу це були так звані "ковідні фонди", схвалені, до речі, Трампом. За Байдена було вирішено, що вони підуть не лише на боротьбу з коронавірусом, а ширше – на профілактику поширення інших респіраторних захворювань, вакцинацію дітей і дорослих без медстраховки, заходи щодо боротьби з майбутніми епідеміями.

Уявляєте очі Маска, коли він це побачив? Він негайно "зрізав" ці гранти й оголосив про неймовірну перемогу над бюрократією та шалену економію. От тільки від цієї економії вже почали помирати діти, хворі на кір та інші хвороби. Також це обернеться і втратами для бюджету, адже тепер на уряд чекають сотні судових позовів на мільярди доларів.

Роберт Кеннеді-молодший запропонував припинити надання безкоштовних медичних послуг американцям, які палять, їдять пончики та вживають газовані напої (тобто майже всім).

Мабуть, чи не єдиним позитивом у роботі Кеннеді є пропозиція заборонити використання дітьми гаджетів у школах. Щоправда, й тут міністр придумав конспірологічне пояснення, бо смартфони взагалі-то викликають рак.

А ще міністр згадав про іншу свою "мульку" – конспірологічну теорію про зв’язок вакцин і аутизму. Щоб це підтвердити, Кеннеді ініціював велике дослідження, покликане підтвердити цю конспірологічну теорію. Все це буде оплачене державним коштом, а керувати дослідженнями буде позбавлений медичної ліцензії, псевдовчений Девід Гейєр.



Девід Гейєр / Скриншот з відео

У цій історії багато особистого – аутисткою була рідна тітка Роберта Кеннеді – Розмарі. Вона не становила загрози для суспільства, але мала, як сказали б зараз, "особливості розвитку". Відповідно до "передових тенденцій" того часу у 23 роки Розмарі Кеннеді зробили лоботомію, після чого її розумові здібності зменшилися до рівня дворічної дитини й в цьому стані вона провела решту свого довгого життя, вона померла лише у 2005 році.

Ця історія стала "скелетом у шафі" клану Кеннеді й постійно викликала інтерес. Тому не дивно, що племінник під впливом алкоголю, наркотиків і браку профільних знань видумав власну теорію щодо причин аутизму. Так дійсно буває.



Роберт Кеннеді-молодший і Дональд Трамп / Фото Evan Vucci / Associated Press

Але дивно те, що конспірологу довірили пост міністра і тепер від його маячні залежать життя людей. Бо гроші, які підуть на дослідження конспірологічної теорії, можна було б витратити на доказову медицину. А що буде, коли найняті міністром за державні гроші шарлатани "доведуть істину", а Кеннеді-молодший обіцяє це вже в наступні кілька місяців (до вересня 2025 року), навіть не хочеться уявляти.

Вже нині міністр оголосив в США епідемію аутизму. Так він трактував результати дослідження МОЗ, яке показало, що 3% дітей у США мають розлади аутичного спектру.

Аутизм руйнує сім’ї та, що важливіше, шкодить нашому найціннішому надбанню, яким є наші діти (…) Ці діти ніколи не будуть платити податки. Вони ніколи не матимуть стабільну роботу. Вони ніколи не гратимуть в бейсбол. Вони ніколи не напишуть вірша. Вони ніколи не підуть на побачення. Багато з них навіть не користуватиметься туалетом без сторонньої допомоги,

– Роберт Кеннеді-молодший несе відверту маячню, змішуючи грішне з праведним.

Цікаво, що станеться, коли пан міністр дізнається, що психічні особливості, пов’язані з розладом аутичного спектру, має, наприклад, його соратник Ілон Маск? Або власник Facebook Марк Цукерберг? Або ще тисячі успішних людей?

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Нині по всіх урядових інституціях (і МОЗ не виключення) стараннями Ілона Маска ширяться списки заборонених слів (через наявність стоп-слів можуть бути скасовані гранти та відхилені заявки на них), перевіряється політична лояльність (одне з тестових питань – хто переміг на виборах 2020-го).

Водночас нещадно вкорінюються програми інклюзивності. До них, звісно, було багато питань, але їх потрібно було лише переглянути, а не знищувати. Натомість ми отримуємо фактичну цензуру на державному рівні, де порушення караються звільненням або позбавленням наукових грантів. Фактично це заборона на професію.

Не дивно, що нині медики б'ють на сполох і кажуть, що шкода від "реформ" Кеннеді та Маска розтягнеться на десятиліття. На що обидва лише посміхаються. Те саме робить і їхній патрон – президент Дональд Трамп.

З іншого боку, чого чекати від людини, яка 5 років тому закликала лікувати коронавірус дозами ультрафіолету та ін'єкціями дезінфекційних засобів, зокрема гідроксихлорохіном, від передозування якого померли не менше 17 тисяч людей.