"Я нюхал кокаин с сидений унитаза": глава Минздрава США рассказал, почему он не боится микробов
- Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший признался, что не боится микробов, поскольку в молодости нюхал кокаин с сидений унитазов.
- Кеннеди-младший уже 43 года не употребляет запрещенные вещества и активно посещает встречи для борьбы с наркозависимостью.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший рассказал о своей борьбе с наркозависимостью. Он сказал, что больше не боится микробов, поскольку в молодости "нюхал кокаин с сидений унитазов".
Он также признался, что уже 43 года не употребляет запрещенные вещества. Об этом он рассказал в подкасте комика Тео Вона.
Как Кеннеди-младший боролся с наркозависимостью?
Министр здравоохранения США в подкасте Тео Вону рассказал, что ранее имел проблемы с наркотиками. Интересно, что с ведущим и комиком американский чиновник познакомился во время встреч для борьбы с наркозависимостью.
Кеннеди-младший признался, что когда-то зависимость стала такой сильной, что он нюхал кокаин даже с сидений унитаза. После этого министр здравоохранения "перестал бояться микробов".
Мне все равно, что произойдет. Я буду ходить на встречи каждый день. Я не боюсь микробов, я нюхал кокаин с сидений унитазов. Эта болезнь убьет меня, если я не буду ее лечить,
– отметил глава Минздрава.
Министр заявил, что был зависим от наркотиков в течение 14 лет. Он постоянно обещал прекратить употребление. В 16 лет его впервые арестовали за хранение марихуаны.
Напомним, что Роберт Кеннеди-младший стал новым министром здравоохранения США в администрации Трампа и начал сокращения в системе здравоохранения, что привело к массовым увольнениям. Также, глава Минздрава открыто ненавидит Украину. Он постоянно распространял московскую пропаганду, а также рассказывал об "американских биолабораториях в Украине и неонацистском режиме в Киеве".
Что известно о странном поведении политиков из-за никотина?
Кароль Навроцкий попал в скандал из-за жеста на телевизионных дебатах, после чего его заподозрили в наркозависимости. Он объяснил свой поступок тем, что просто использовал "никотиновые жвачки".
Самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко принесли снюс на заседание. Он пошутил о желании напиться, чтобы избежать плохих новостей от губернатора.