"Я нюхав кокаїн з сидінь унітазу": глава МОЗ США розповів, чому він не боїться мікробів
- Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший зізнався, що не боїться мікробів, оскільки в молодості нюхав кокаїн з сидінь унітазів.
- Кеннеді-молодший вже 43 роки не вживає заборонені речовини і активно відвідує зустрічі для боротьби з наркозалежністю.
Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший розповів про свою боротьбу з наркозалежністю. Він сказав, що більше не боїться мікробів, оскільки в молодості "нюхав кокаїн з сидінь унітазів".
Він також зізнався, що вже 43 роки не вживає заборонені речовини. Про це він розповів у подкасті коміка Тео Вона.
Як Кеннеді-молодший боровся з наркозалежністю?
Міністр охорони здоров'я США у подкасті Тео Вону розповів, що раніше мав проблеми з наркотиками. Цікаво, що з ведучим і коміком американський посадовець познайомився під час зустрічей для боротьби з наркозалежністю.
Кеннеді-молодший зізнався, що колись залежність стала такою сильною, що він нюхав кокаїн навіть з сидінь унітазу. Після цього міністр охорони здоровʼя "перестав боятися мікробів".
Мені байдуже, що станеться. Я ходитиму на зустрічі щодня. Я не боюся мікробів, я нюхав кокаїн з сидінь унітазів. Ця хвороба вб’є мене, якщо я не буду її лікувати,
– зазначив очільник МОЗ.
Міністр заявив, що був залежний від наркотиків протягом 14 років. Він постійно обіцяв припинити вживання. У 16 років його вперше заарештували за зберігання марихуани.
Нагадаємо, що Роберт Кеннеді-молодший став новим міністром охорони здоров'я США в адміністрації Трампа і почав скорочення в системі охорони здоров'я, що призвело до масових звільнень. Також, глава МОЗ відкрито ненавидить Україну. Він постійно поширював московську пропаганду, а також розповідав про "американські біолабораторії в Україні та неонацистський режим у Києві".
Що відомо про дивну поведінку політиків через нікотин?
Кароль Навроцький потрапив у скандал через жест на телевізійних дебатах, після чого його запідозрили у наркозалежності. Він пояснив свій вчинок тим, що просто використовував "нікотинові жуйки".
Самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку принесли снюс на засідання. Він пожартував про бажання напитися, щоб уникнути поганих новин від губернатора.