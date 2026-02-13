Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший розповів про свою боротьбу з наркозалежністю. Він сказав, що більше не боїться мікробів, оскільки в молодості "нюхав кокаїн з сидінь унітазів".

Він також зізнався, що вже 43 роки не вживає заборонені речовини. Про це він розповів у подкасті коміка Тео Вона.

Як Кеннеді-молодший боровся з наркозалежністю?

Міністр охорони здоров'я США у подкасті Тео Вону розповів, що раніше мав проблеми з наркотиками. Цікаво, що з ведучим і коміком американський посадовець познайомився під час зустрічей для боротьби з наркозалежністю.

Кеннеді-молодший зізнався, що колись залежність стала такою сильною, що він нюхав кокаїн навіть з сидінь унітазу. Після цього міністр охорони здоровʼя "перестав боятися мікробів".

Мені байдуже, що станеться. Я ходитиму на зустрічі щодня. Я не боюся мікробів, я нюхав кокаїн з сидінь унітазів. Ця хвороба вб’є мене, якщо я не буду її лікувати,

– зазначив очільник МОЗ.

Міністр заявив, що був залежний від наркотиків протягом 14 років. Він постійно обіцяв припинити вживання. У 16 років його вперше заарештували за зберігання марихуани.

Нагадаємо, що Роберт Кеннеді-молодший став новим міністром охорони здоров'я США в адміністрації Трампа і почав скорочення в системі охорони здоров'я, що призвело до масових звільнень. Також, глава МОЗ відкрито ненавидить Україну. Він постійно поширював московську пропаганду, а також розповідав про "американські біолабораторії в Україні та неонацистський режим у Києві".

