Як Лукашенку пропонували снюс?

Чиновник передав снюс Лукашенку, після чого той запитав, чи його потрібно класти під язик.

"І що, під язик кладеш, і голова паморочиться?... Цікаво", – сказав білоруський диктатор, намагаючись відкрити упаковку.

А тоді пожалівся про "наболіле".

Іноді хочеться напитися, щоб голова паморочилася і... від цього самого... від губернатора Гродненської області не отримувати інформацію, що телята у нього дохнуть,

– видав Лукашенко.

Довідково. Снюс – це різновид бездимного тютюну. Він походить зі Швеції, де дуже популярний. Його вживають, помістивши під верхню губу. Усюди Євросоюзі, окрім Швеції, продаж снюсу з тютюном заборонений.

На пропозицію допомогти відкрити снюс він відмовився, додавши, що поки не буде закладати, щоб заспокоїтися.

Посадовець, погодився, що це дійсно заспокоює.

Ну, головне, щоб ти вже не почав "заспокоюватися" цим,

– відповів Лукашенко.

