Так, перед камерами Лукашенко, одягнутий у білу сорочку, пірнув в ополонку. Довго пробути у воді йому не вдалося. Буквально за лічені секунди він вибрався назад, передає 24 Канал із посиланням на Nexta Live.
Як Лукашенко висміяли за купання в ополонці?
Не менш кумедними були самі обставини купання політика. Його в цій місії супроводжував шпіц Умка, якого диктатор усюди тягає із собою.
Спускаючись в ополонку, Лукашенко звернувся до собаки зі словами: "Я зараз", а та чомусь невгамовно лаяла.
Користувачі мережі поставили під сумнів, що вода, у яку пірнав Лукашенко, справді була крижаною. Ось як вони коментували подію:
- "Білорусьфільм нарешті навчилася робити спецефекти"
- "А де пара хоч би від дихання? Чи в павільйоні кліматизація?)"
- "Водичку попередньо підігріли?"
- "Під балахоном термокостюм"
- "Воду в ополонці підігріли, цікаво"
- З сауни вийшов, в сауну повернувся. Теж мені – "диво"
- "Знову ополонка з підігрівом?"
- "Сто відсотків у ополонці кип'ятильник".
Недолугий зовнішній вигляд диктатора теж розсмішив користувачів:
- "А нічнушку обов'язково одягати треба? Щоб ще комічніше було?"
- "А чому без нічного чепчика?!"
- "Такі білі сорочки, як у Лукаша, роздають пацієнтам у психіатрії. Цікаво: йому також там подарували?"
- "Ще б шубу одягнув перед пірнанням"
- "Йому ще ковпак і ліхтарик у руку"
- "Тільки мені Лукашенко, який скрізь тягає собачку, видається дивним? Ну, типу така блондинка-утриманка з собачкою на руках. Бракує тільки якийсь брендового попонка з логотипом відомої фірми на собачці.
Чимало людей висловили розчарування з приводу того, що Лукашенко таки випірнув.
- "Треба було одразу зверху крижиною закласти"
- "Шкода, що випірнув"
- "У перекладі з собачого – і не здумай виринути!"
- "Шкода, що серце не зупинилося від перепаду температур"
- "А що не можна було гирю до ніг прив'язати"
- "Чому його судоми не схопили, і він не потонув?"
- "Сподіваюся, трюк не мине без наслідків".
Інші конфузні ситуації з Лукашенком
- Олександр Лукашенко впав на лід під час хокейного матчу, коли в нього врізався гравець. Диктатор зміг піднятися без серйозних травм. Після інциденту Лукашенко заявив, що почувається добре, хоча у нього є розтягнення м'язів спини.
- Лукашенко публічно принизив українських жінок, називаючи їх "підстилками" та "проститутками". Висловивши образливі коментарі, він стверджив, що українці на Заході нікому не потрібні.
- У Білорусі 26 січня 2025 року розпочалися президентські вибори, на виборчу дільницю головний претендент Олександр Лукашенко прийшов із песиком Умкою. Шпіц "помітив" стіну університету, де проходило голосування, що й потрапило в ефір.