Так, перед камерами Лукашенко, одетый в белую рубашку, нырнул в прорубь. Долго пробыть в воде ему не удалось. Буквально за считанные секунды он выбрался обратно, передает 24 Канал со ссылкой на Nexta Live.
Как Лукашенко высмеяли за купание в проруби?
Не менее забавными были сами обстоятельства купания политика. Его в этой миссии сопровождал шпиц Умка, которого диктатор всюду таскает с собой.
Спускаясь в прорубь, Лукашенко обратился к собаке со словами: "Я сейчас", а та почему-то неугомонно лаяла.
Пользователи сети поставили под сомнение, что вода, в которую нырял Лукашенко, действительно была ледяной. Вот как они комментировали событие:
- "Беларусьфильм наконец-то научилась делать спецэффекты"
- "А где пар хотя бы от дыхания? Или в павильоне климатизация?)"
- "Водичку предварительно подогрели?"
- "Под балахоном термокостюм"
- "Воду в проруби подогрели, интересно"
- Из сауны вышел, в сауну вернулся. Тоже мне – "чудо"
- "Опять прорубь с подогревом?"
- "Сто процентов в проруби кипятильник".
Непутевый внешний вид диктатора тоже рассмешыл пользователей:
- "А ночнушку обязательно одевать надо? Чтобы еще комичнее было?"
- "А почему без ночного чепчика?!"
- "Такие белые рубашки, как у Лукаша, раздают пациентам в психиатрии. Интересно: ему тоже там подарили?"
- "Еще бы шубу одел перед нырянием"
- "Ему еще колпак и фонарик в руку"
- "Только мне Лукашенко, который везде таскает собачку, кажется странным? Ну, типа такая блондинка-содержанка с собачкой на руках. Не хватает только какой-то брендовой попонки с логотипом известной фирмы на собачке".
Немало людей выразили разочарование по поводу того, что Лукашенко таки вынырнул.
- "Надо было сразу сверху льдиной заложить"
- "Жаль, что вынырнул"
- "В переводе с собачьего – и не вздумай вынырнуть!"
- "Жаль, что сердце не остановилось от перепада температур"
- "А что нельзя было гирю к ногам привязать"
- "Почему его судороги не схватили, и он не утонул?"
- "Надеюсь, трюк не пройдет без последствий".
Другие конфузные ситуации с Лукашенко
- Александр Лукашенко упал на лед во время хоккейного матча, когда в него врезался игрок. Диктатор смог подняться без серьезных травм. После инцидента Лукашенко заявил, что чувствует себя хорошо, хотя у него есть растяжение мышц спины.
- Лукашенко публично унизил украинских женщин, называя их "подстилками" и "проститутками". Высказав оскорбительные комментарии, он утверждал, что украинцы на Западе никому не нужны.
- В Беларуси 26 января 2025 года начались президентские выборы, на избирательный участок главный претендент Александр Лукашенко пришел с собачкой Умкой. Шпиц "заметил" стену университета, где проходило голосование, что и попало в эфир.