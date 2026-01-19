Так, перед камерами Лукашенко, одетый в белую рубашку, нырнул в прорубь. Долго пробыть в воде ему не удалось. Буквально за считанные секунды он выбрался обратно, передает 24 Канал со ссылкой на Nexta Live.

Смотрите также Одаренный студент: Лукашенко назначил стипендию младшему сыну Николаю

Как Лукашенко высмеяли за купание в проруби?

Не менее забавными были сами обстоятельства купания политика. Его в этой миссии сопровождал шпиц Умка, которого диктатор всюду таскает с собой.

Спускаясь в прорубь, Лукашенко обратился к собаке со словами: "Я сейчас", а та почему-то неугомонно лаяла.

Пользователи сети поставили под сомнение, что вода, в которую нырял Лукашенко, действительно была ледяной. Вот как они комментировали событие:

"Беларусьфильм наконец-то научилась делать спецэффекты"

"А где пар хотя бы от дыхания? Или в павильоне климатизация?)"

"Водичку предварительно подогрели?"

"Под балахоном термокостюм"

"Воду в проруби подогрели, интересно"

Из сауны вышел, в сауну вернулся. Тоже мне – "чудо"

"Опять прорубь с подогревом?"

"Сто процентов в проруби кипятильник".

Непутевый внешний вид диктатора тоже рассмешыл пользователей:

"А ночнушку обязательно одевать надо? Чтобы еще комичнее было?"

"А почему без ночного чепчика?!"

"Такие белые рубашки, как у Лукаша, раздают пациентам в психиатрии. Интересно: ему тоже там подарили?"

"Еще бы шубу одел перед нырянием"

"Ему еще колпак и фонарик в руку"

"Только мне Лукашенко, который везде таскает собачку, кажется странным? Ну, типа такая блондинка-содержанка с собачкой на руках. Не хватает только какой-то брендовой попонки с логотипом известной фирмы на собачке".

Немало людей выразили разочарование по поводу того, что Лукашенко таки вынырнул.

"Надо было сразу сверху льдиной заложить"

"Жаль, что вынырнул"

"В переводе с собачьего – и не вздумай вынырнуть!"

"Жаль, что сердце не остановилось от перепада температур"

"А что нельзя было гирю к ногам привязать"

"Почему его судороги не схватили, и он не утонул?"

"Надеюсь, трюк не пройдет без последствий".

Другие конфузные ситуации с Лукашенко