Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение относительно дальнейшей судьбы украинцев в интервью российскому журналисту Евгению Попову. Он назвал женщин "подстилками", информирует 24 Канал.

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Лукашенко агрессивно высказался об украинках

Они к нам придут. Мы будем восстанавливать все разрушенное уже на высшей основе. Все равно украинцы будут нашими людьми, никто их не ждет, никому они не нужны. Женщины будут у них подстилками, как это сейчас происходит. Красавицы – украинские женщины – они просто проституцией там зарабатывают,

– заявил самопровозглашенный президент.

По его словам, украинских мужчин также ждет несчастливая судьба – их снова "бросят на фронт".

"Их начали оттуда "плющить" уже, давят и выбрасывают в Украину обратно, чтобы отправить на бойню – в одну сторону", – добавил Лукашенко.

Что известно об интервью Лукашенко российскому пропагандисту

Александр Лукашенко коснулся темы, которая кажется связанной с "ядерной провокацией", и также высказался о "денацифицированной Украине". Однако это были все его высказывания.

Александр Лукашенко также заявил, что в Украине "уже не осталось нациков" и что страна "денацифицирована".

Кроме того, он высказался и о Западе, заявив, что западные страны могут "открыто вмешаться в конфликт в Украине". По его мнению, "натовские войска могут войти прямо соединениями".

Белорусский политик также заявил, что Украина якобы разместила более 120 тысяч военных у границы с Беларусью. Кроме того, он выразил сожаление относительно постоянных нарушений белорусской границы со стороны украинских беспилотников на востоке страны.

Украина отреагировала на интервью Лукашенко

В ЦПД СНБО прокомментировали недавние заявления самопровозглашенного президента Беларуси и отметили - если интерпретировать слова Лукашенко более понятным языком, это свидетельствует о том, что Путин уже просит о переговорах. Также в ЦПИ подчеркнули, что в длительной речи белорусского диктатора содержится намек на то, что "цель своя уже достигнута".