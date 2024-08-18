В частности, очередную порцию заявлений белорусского диктатора прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, это сигнал, что Путин "умоляет о переговорах".
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В ЦПД отреагировали на очередные заявления Лукашенко
В этом интервью российскому телеканалу Лукашенко сказал немало. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины прокомментировали "порцию" высказываний самопровозглашенного президента Беларуси.
Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык – это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах,
– говорится в сообщении.
Потому что, как отметили в ЦПД, в длинную речь белорусского диктатора заложено, что "цель сво уже достигнута".
Добавим, что в этом интервью пропагандистам из России Лукашенко заявил, что Украина "денацифицирована". К тому же, он решил еще высказаться о якобы "рейтинге благосклонности" к президенту Украины среди жителей нашего государства. По его словам, 70% жителей Украины сейчас "ненавидят Зеленского".