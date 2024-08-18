Зокрема, чергову порцію заяв білоруського диктатора прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, це сигнал, що Путін "благає про переговори".

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У ЦПД відреагували на чергові заяви Лукашенка

В цьому інтерв'ю російському телеканалу Лукашенко сказав чимало. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України прокоментували "порцію" висловлювань самопроголошеного президента Білорусі.

Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко на людську мову – це сигнал, що Путін вже благає про перемовини,

– ідеться в повідомленні.

Бо, як зазначили в ЦПД, в довгу промову білоруського диктатора закладено, що "мета сво вже досягнута".

До слова, під час інтерв'ю Лукашенко сказав, що "якщо не сісти за стіл переговорів, то буде ескалація, яка закінчиться знищенням України".

Додамо, що під час розмови з пропагандистам російськими пропагандистами Лукашенко заявив, що Україна "денацифікована". До того ж, він вирішив ще висловитися за начебто "рейтинг прихильності" до президента України серед жителів нашої держави. За його словами, 70% жителів України зараз "ненавидять Зеленського".