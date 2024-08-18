Так, Александр Лукашенко охватил вопрос якобы "ядерной провокации", а также высказался о "денацифицированной Украине", однако на этом его заявления не закончились. 24 Канал расскажет подробнее, что же говорил в этом интервью Лукашенко.

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Что наговорил Лукашенко в интервью российскому телеканалу

Одним из моментов, который обсудил Лукашенко во время интервью российскому каналу, касался ядерного вопроса.

Так, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "Киев может пытаться спровоцировать Москву применением ядерного оружия".

Конечно, не обошлось и без заявлений о Западе. Белорусский политик заявил, что Запад может открыто включиться в конфликт в Украине. Он считает, что "натовские войска прямо соединениями войдут".

"А лучше еще, чего они хотят, со стороны этих мерзких поляков захватить Беларусь, и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было, это их мечта", – добавил он в интервью телеканалу.

Не обошел Лукашенко и тему "денацификации Украины". Политик заявил, что "нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина". Однако, белорусский чиновник решил еще высказаться за якобы "рейтинг благосклонности" к президенту Украины среди жителей нашего государства. По его словам, 70% жителей Украины сейчас "ненавидят Зеленского".

Также Лукашенко высказался о ситуации в Курской области.