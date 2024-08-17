Лукашенко не слишком спешит как-то помочь своему коллеге-диктатору Путину, ведь боится прямо вступать в войну. Об этом 24 Каналу рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка, объяснив, сможет ли Владимир Путин использовать Беларусь в своих целях.

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Втянет ли Путин Беларусь в войну

Многие эксперты предполагают, что Владимир Путин сейчас усилил давление на Лукашенко, пытаясь втянуть его в войну против Украины. Это может быть попытка втянуть белорусских военных, служащих, волонтеров или сотрудников государственных предприятий на невоенные задачи в Курской области. Например, разминирование, строительство баррикад.

Мы не имеем подтверждений такой информации, это только спекуляции. Понятно, что белорусы не будут воевать против украинцев, и настроение в самой армии антивоенное. Но если говорится о "помощи союзнику в гуманитарных целях" – под такими лозунгами привлечь кого-то действительно могут,

– уточнил Франак Вячорка.

По военной составляющей, то в Беларуси нет ни средств, ни людей для того, чтобы воевать. Белорусская армия не в том состоянии, чтобы как-то изменить ситуацию на фронте. К тому же они не имеют ни опыта, ни мотивации для этого.

"Поэтому помощь в основном будет информационной и "психологической". Лукашенко почти ежедневно поддерживает Путина и его действия. Но не думаю, что какое-то непосредственное участие белорусов состоится", – подытожил советник Тихановской.

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Как Путин и Лукашенко отреагировали на рейд в Курской области

В общем Лукашенко довольно растерянно отреагировал на то, что происходит в Курской области.

Успехи украинской армии на Курском направлении стали неожиданными и для Путина, и для Лукашенко. Им нужна была неделя, чтобы выработать какие-то общие нарративы. Потому что в первые дни они все комментировать события по-разному, даже лукашенковские каналы не знали как реагировать,

– отметил Вячорка.

Сейчас же версия о событиях в Курской области готова: во всем, мол, виноват Запад, который готовит очередную провокацию не только против России, но и Беларуси. Этот тезис Лукашенко, конечно, использует для своей выгоды, чтобы вокруг него еще больше объединились силовики.

"Лукашенко не уменьшает репрессии, он усиливает репрессии. В то же время он пытается посылать небольшие месседжи западу, мол, вы меня полностью не изолируйте, ведь я нахожусь под давлением Кремля", – отметил советник Тихановской.

Интересно, что в недавних интервью Лукашенко высказывал противоположные нарративы. То он хвалил Россию, то он утверждал, что Россия сама виновата в своих бедах.

"Это элемент политической шизофрении, которую мы наблюдаем уже 30 лет", – добавил Вячорка.