Лукашенко не надто поспішає якось допомогти своєму колезі-диктатору Путіну, адже боїться прямо вступати у війну. Про це 24 Каналу розповів радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка, пояснивши, чи зможе Владімір Путін використати Білорусь у своїх цілях.

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Чи втягне Путін Білорусь у війну

Багато експертів припускає, що Владімір Путін зараз посилив тиск на Лукашенка, намагаючись втягнути його війну проти України. Це може бути спроба втягнути білоруських військових, службовців, волонтерів чи співробітників державних підприємств на невійськові завдання у Курській області. Наприклад, розмінування, будівництво барикад.

Ми не маємо підтверджень такої інформації, це лише спекуляції. Зрозуміло, що білоруси не воюватимуть проти українців, і настрій в самій армії антивоєнний. Але якщо мовиться про "допомогу союзнику в гуманітарних цілях" – під такими гаслами залучити когось справді можуть,

– уточнив Франак Вячорка.

Щодо військової складової, то у Білорусі немає ні засобів, ні людей для того, аби воювати. Білоруська армія не у тому стані, аби якось змінити ситуацію на фронті. До того ж вони не мають ані досвіду, ані мотивації для цього.

"Тому допомога здебільшого буде інформаційною та "психологічного". Лукашенко майже щодня підтримує Путіна та його дії. Але не думаю, що якась безпосередня участь білорусів відбудеться", – підсумував радник Тихановської.

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Як Путін та Лукашенко відреагували на рейд у Курщині

Загалом Лукашенко доволі розгублено відреагував на те, що відбувається у Курській області.

Успіхи української армії на Курському напрямку стали несподіваними і для Путіна, і для Лукашенка. Їм потрібен був тиждень, щоб випрацювати якісь спільні наративи. Тому що у перші дні вони всі коментувати події по-різному, навіть лукашенківські канали не знали як реагувати,

– зауважив Вячорка.

Зараз же версія щодо подій у Курській області готова: у всьому, мовляв, винен Захід, який готує чергову провокацію не лише проти Росії, а й Білорусі. Цю тезу Лукашенко, звісно, використовує для своєї вигоди, аби довкола нього ще більше об'єдналися силовики.

"Лукашенко не зменшує репресії, він посилює репресії. Водночас він намагається посилати невеликі меседжі заходу, мовляв, ви мене цілком не ізолюйте, адже я перебуваю під тиском Кремля", – наголосив радник Тихановської.

Цікаво, що у нещодавніх інтерв'ю Лукашенко висловлював протилежні наративи. То він хвалив Росію, то він стверджував, що Росія сама винна у своїх бідах.

"Це елемент політичної шизофренії, яку ми спостерігаємо вже 30 років", – додав Вячорка.