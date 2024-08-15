Лукашенко считает нужным начать переговоры и "закончить эту драку", которая не надо ни украинцам, ни россиянам. по его словам, это все нужно таинственным "им", передает 24 Канал.
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Обвинил чиновников "американского происхождения"
В то же время Лукашенко сказал, что открыто привести эти факты он не может., ведь это все говорят высокопоставленные люди.
Дословно: "Пусть бьют друг друга – украинцы, россияне – пусть в этом котле все сдохнут",
– рассказал он пропагандистскому каналу.
В то же время он согласился "немного открыть" информацию и сказал, что говорится о чиновниках американского происхождения, которые хотят, чтобы они друг друга уничтожили.