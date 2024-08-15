Об этом в эфире 24 Канала отметил писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, добавив, что и фугасы Путин начал использовать тоже не от хорошей жизни.

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Путину есть чем поживиться в Беларуси

Мурзагулов озвучил, что Россия ежемесячно производит ориентировочно 90 ракет. К счастью, Украина получила дополнительные системы ПВО, благодаря которым большую часть этих ракет может сбивать.

Оппозиционер отметил, что Путину для того, чтобы получать хоть какие-то результаты на фронте, пришлось пооткрывать все старые склады. Есть информация, что он хочет привлечь даже танки Т-34.

В Беларуси есть чем поживиться Путину, поскольку Лукашенко в течение своих лет правления понимал, что до войны дойдет и все эти танки понадобятся. Я давно ждал, когда же Путин будет лезть за помощью в Беларусь, потому что Лукашенко ему должен за то, что тот в свое время вмешался и помог ему усидеть в президентском кресле,

– озвучил Мурзагулов.

Для Лукашенко передача военной помощи России несет риски

Общественный деятель подчеркнул, что Лукашенко более 2 лет полномасштабной войны между Украиной и Россией пытался маневрировать и напрямую в войне его армия участие не принимала, свое оружие, которое использует (не со складов), россиянам не передавала.

"Если Лукашенко скажет своей армии, что это надо сделать, то может быть жесткое недовольство со стороны белорусских военных, а его армия сегодня в Беларуси – это единственное, что может там ситуацию направить в определенную сторону. Эта армия немаленькая, довольно боеспособная, может отказать и сказать, что будет избирать нового президента", – предполагает Мурзагулов.

По словам оппозиционера, Путин это понимает и именно поэтому так много времени терпел и не просил у Лукашенко оружие и технику, хотя и очень в этом нуждается. Мурзагулов уверен, если российский диктатор сейчас вынужден это делать, то для него есть риск потерять такой плацдарм как Беларусь.

Белорусское общество и армейский сегмент не готовы идти на такую конфронтацию с соседями, потому что они и так, скрепя сердце, терпят то, что сегодня происходит. Будет интересно увидеть, встряхнется ли белорусский народ, или проглотит и это от своего надоедливого таракана, – озвучил Мурзагулов.