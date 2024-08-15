Про це в етері 24 Каналу зазначив письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, додавши, що й фугаси Путін почав використовувати теж не від хорошого життя.

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Путіну є чим поживитися в Білорусі

Мурзагулов озвучив, що Росія щомісяця виготовляє орієнтовно 90 ракет. На щастя, Україна отримала додаткові системи ППО, завдяки яким більшу частину цих ракет може збивати.

Опозиціонер наголосив, що Путіну для того, щоб отримувати бодай якісь результати на фронті, довелося повідкривати всі старі склади. Є інформація, що він хоче залучити навіть танки Т-34.

В Білорусі є чим поживитися Путіну, оскільки Лукашенко протягом своїх років правління розумів, що до війни дійде і всі ці танки знадобляться. Я давно чекав, коли ж Путін лізтиме за допомогою в Білорусь, бо Лукашенко йому винний за те, що той в свій час втрутився й допоміг йому всидіти в президентському кріслі,

– озвучив Мурзагулов.

Для Лукашенка передача військової допомоги Росії несе ризики

Громадський діяч підкреслив, що Лукашенко понад 2 роки повномасштабної війни між Україною і Росією намагався маневрувати і напряму у війні його армія участь не брала, свою зброю, яку використовує (не зі складів), росіянам не передавала.

"Якщо Лукашенко скаже своїй армії, що це треба зробити, то може бути жорстке невдоволення з боку білоруських військових, а його армія сьогодні в Білорусі – це єдине, що може там ситуацію направити в певний бік. Ця армія немаленька, доволі боєздатна, може відмовити й сказати, що буде обирати нового президента", – припускає Мурзагулов.

Зі слів опозиціонера, Путін це розуміє й саме тому так багато часу терпів і не просив в Лукашенка зброю й техніку, хоча й дуже цього потребує. Мурзагулов впевнений, якщо російський диктатор зараз вимушений це робити, то для нього є ризик втратити такий плацдарм як Білорусь.

Білоруське суспільство і армійський сегмент не готові йти на таку конфронтацію з сусідами, бо вони й так, скріпляючи серце, терплять те, що сьогодні відбувається. Буде цікаво побачити, чи стрепенеться білоруський народ, чи проковтне і це від свого набридливого таргана, – озвучив Мурзагулов.