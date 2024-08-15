Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що операція на Курщині продовжиться. Українські сили демонструють здатність досягати успіху.

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Як далеко можуть зайти ЗСУ

Операція є наступальною, тому вона продовжиться. До того ж українські військові показали, що можуть просуватися значно меншими силами та засобами, ніж росіяни.

Тому наступ триватиме доти, доки нам вистачить ресурсів і не становитиме серйозних ризиків для особового складу,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Наразі умови складаються так, що українські сили можуть просуватися від 1 до 3 кілометрів, розширювати плацдарм, загрожувати російській логістиці, знищувати особовий склад ворога, його техніку та позиції. Крім того, дуже важливим є збільшення обмінного фонду.

У перспективі всі ці фактори можуть призвести до зменшення тиску ворога на Донецькому напрямку, адже Росія буде змушена забрати звідти боєздатні підрозділи.

Які наслідки для Росії

Якщо ворог не перекидатиме техніку й людей, то отримає наслідки соціально-економічного характеру. Наприклад, у Росії вже говорять про відправлення на фронт строковиків. Це може спричинити незадоволення їхніх сімей і дати поштовх іншим протестам.

Зараз часто згадують війну в Афганістані та кажуть, що строковики також там воювали. Але хочу нагадати до чого це призвело – до розпаду Радянського Союзу,

– підкреслив Мусієнко.

Уже всі побачили внутрішньополітичні проблеми Росії. Адже за час наступу ЗСУ населення не чинило абсолютно ніякого спротиву. Можливо, якби усунути російську пропаганду, то чимало людей взагалі виступили б проти війни та Владіміра Путіна, адже вони аж ніяк не очікували, що так звана "сво" перейде на їхню територію.

"Майже 10 днів тривають наступальні дії українських сил на Курщині. Путін нічого не може зробити, він абсолютно слабкий і це помічають всі", – наголосив Мусієнко.