Ранее самопровозглашенный президент Беларуси призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и "прекратить драку". Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что не поддерживает распространенное мнение, что Лукашенко озвучивает нарративы Кремля, ведь он всегда ведет собственную сложную политическую игру.

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Обвинили в предательстве

Лукашенко остается преданным союзником России и никуда не денется от ее влияния. Однако он не хочет терять свою власть. Это может произойти и если Россия поглотит Беларусь, и в том случае, если Путин проиграет войну в Украине.

Каждое выступление Лукашенко – это поток сознания и подсознания, в которых он выражает свои страхи, надежды и мысли по разным поводам. Однако в этом случае все было срежиссировано самим Лукашенко и в интересах его самого,

– заметил политолог.

После начала операции на Курщине российские блогеры обвинили его чуть ли не в измене. Лукашенко, по их мнению, якобы "подыграл Украине", когда отвел накануне свои войска от белорусско-украинской границы. Это дало возможность украинским войскам начать наступление на российскую территорию.

Лукашенко пришлось оправдываться. Он даже перебросил белорусские войска на границу с Украиной. Поэтому главная цель этого интервью – показать, что он остается главным союзником России и никого не предал, а наоборот помогает России,

– подчеркнул Фесенко.

Также Лукашенко не просто так сказал, что "Украина денацифицирована". Этот тезис должен работать на то, что, мол, пока не состоялась "денацификация" Украины, война не может быть закончена.

Не уточняет условия мира

Лукашенко, по мнению политолога, понимает, что обострение войны создает огромную угрозу его власти, и отсюда его заявления о мирных переговорах. Он искренне говорит о мире, однако не уточняет, на каких условиях.

Хотя переговоров о мире в ближайшее время не будет. Путин чрезвычайно раздражен и захочет восстановить контроль над Курщиной. Если ему это не удастся, тогда он, возможно, будет снова готов к ним,

– сказал Владимир Фесенко.

Однако если мир будет заключен не на условиях Москвы, это тоже вполне устроит Лукашенко, потому что уменьшит риски присоединения Беларуси к России.