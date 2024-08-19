Его цитируют пропагандистские белорусские СМИ. Лукашенко решил добавить, что, мол, люди привыкли видеть только его на посту президента, передает 24 Канал.

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Лукашенко снова заявил о приходе "другого человека"

На днях ранее Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на выборах президента в 2025 году. Более того, самопровозглашенный лидер начал говорить, что "не вечный", но отмечал, что "не собирается завтра всех бросать".

Сейчас Лукашенко решил снова объяснить свои слова, что белорусам стоит привыкать к мысли о другом президенте. Самопровозглашенный лидер заявил, что остается на посту, но так будет "не всегда".

Надо понимать, что придет другой человек – это неизбежно. И я это имел в виду – что придет другой человек и вы должны быть готовы к этому. Я готовлю к этому людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал,

– заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что перебросил на границу с Украиной треть белорусской армии. Он заявил, что такое количество необходимо на случай "войны или обороны". По его словам, это случилось потому, что там находятся якобы более 120 тысяч украинских военных.

В то же время в ГПСУ отметили, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности. Поэтому, ситуация на границе остается без изменений.