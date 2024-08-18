Лукашенко в интервью российским пропагандистам сказал, что якобы украинские войска в значительном количестве размещены на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси", пишет 24 Канал.

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Что заявил Лукашенко

Видя их (Украины – 24 Канал) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках –так, как это в случае войны, обороны было бы, – наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения – "Альфа", "Алмаз" и другие – наиболее подготовленные, они свою работу делают,

– сказал Лукашенко.

По его словам, это случилось потому, что там находятся якобы более 120 тысяч украинских военных.

"В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Он отметил, что якобы "смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали".

Война идет,

– заявил Лукашенко.

Что заявили в Госпогранслужбе

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал УП, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности.

Ситуация на границе с Беларусью – без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке,

– заявил Демченко.

По его словам, украинская сторона не наблюдает увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы.

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У Лукашенко 10 августа заявили, что перебрасывают к границе с Украиной "Искандеры", РСЗО "Полонез" и спецназовцев. Причиной Минск назвал якобы "украинские беспилотники".

Хотя в СНБО объясняли, что Беларусь стягивает оружие к приграничью, чтобы попытаться помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление.