Лукашенко в інтерв'ю російським пропагандистам сказав, що нібито українські війська у значній кількості розміщені на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі", пише 24 Канал.

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Що заявив Лукашенко

Бачачи їхню (України – 24 Канал) агресивну політику, ми ввели туди та розмістили в певних точках –так, як це в разі війни, оборони було б, – наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи – "Альфа", "Алмаз" та інші – найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять,

– сказав Лукашенко.

За його словами, це трапилось тому, що там перебувають нібито понад 120 тисяч українських військових.

"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Він зазначив, що буцімто "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали".

Війна йде,

– заявив Лукашенко.

Що заявили в Держприкордонслужбі

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав УП, що Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

Ситуація на кордоні з Білоруссю – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці,

– заявив Демченко.

За його словами, українська сторона не спостерігає збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону.

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У Лукашенка 10 серпня заявили, що перекидають до кордону з Україною "Іскандери", РСЗВ "Полонез" і спецпризначенців. Причиною Мінськ назвав нібито "українські безпілотники".

Хоча в РНБО пояснювали, що Білорусь стягує зброю до прикордоння, щоб спробувати допомогти Путіну та відвернути увагу українського командування на той напрямок.