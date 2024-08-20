Некоторые свои выступления белорусский диктатор согласовывает с Кремлем. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, добавив, что Владимир Путин действительно нуждается в так называемом "перемирие".

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На кого рассчитаны заявления Лукашенко

Глава Кремля сейчас заинтересован в том, чтобы прекратить огонь. Ему нужно время для накопления ресурсов, а затем продолжения боевых действий. По этому поводу не надо иметь никаких иллюзий.

Если бы Лукашенко был заинтересован в мире, то есть простой алгоритм. Надо отвести войска от границы с Украиной, перестать помогать в производстве и поставке оружия. Это будет свидетельством миролюбивой политики, но Лукашенко этого не хочет,

– отметил Павел Латушко.

Поэтому совпадение тезисов между Путиным и Лукашенко однозначно есть, ведь они оба зависят от хода войны, которую развязали вместе. Один выполнял функции лидера вторжения, а другой помогал агрессору.

Путин не может этого произнести вслух. Как он скажет об окончании войны, когда ВСУ контролируют часть Курской области. Это невозможно "продать" обществу, но Лукашенко это делает, возможно, даже от имени Кремля,

– подчеркнул Латушко.

Поэтому белорусский диктатор озвучивает все то, что выгодно Путину. Он получил свою методичку из Кремля и теперь ее повторяет. Но стоит помнить, что все это манипуляция, которая направлена на внутреннего потребителя.

К тому же он хочет продать фальшивые заявления Запада, мол, ищет способы, как закончить войну и найти выход. Хотя Лукашенко хорошо знает, что единственный выход закончить войну – вывести российские войска с территории Украины.