Деякі свої виступи білоруський диктатор погоджує з Кремлем. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, додавши, що Владімір Путін справді потребує так званого "перемир'я".

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На кого розраховані заяви Лукашенка

Очільник Кремля зараз зацікавлений у тому, щоб припинити вогонь. Йому потрібен час для накопичення ресурсів, а згодом продовження бойових дій. Щодо цього не треба мати ніяких ілюзій.

Якби Лукашенко був зацікавлений у мирі, то є простий алгоритм. Треба відвести війська від кордону з Україною, перестати допомагати у виробництві та постачанні зброї. Це буде свідченням миролюбної політики, але Лукашенко цього не хоче,

– зауважив Павло Латушко.

Тому збіг тез між Путіним і Лукашенком однозначно є, адже вони обидва залежать від перебігу війни, яку розв'язали разом. Один виконував функції лідера вторгнення, а інший допомагав агресору.

Путін не може цього вимовити вголос. Як він скаже про закінчення війни, коли ЗСУ контролюють частину Курської області. Це неможливо "продати" суспільству, але Лукашенко це робить, можливо, навіть від імені Кремля,

– підкреслив Латушко.

Тож білоруський диктатор озвучує все те, що вигідно Путіну. Він отримав свою методичку з Кремля і тепер її повторює. Але варто пам'ятати, що все це маніпуляція, яка направлена на внутрішнього споживача.

До того ж він хоче продати фальшиві заяви Заходу, мовляв, шукає способи, як закінчити війну та знайти вихід. Хоча Лукашенко добре знає, що єдиний вихід закінчити війну – вивести російські війська з території України.