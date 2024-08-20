Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою думку щодо подальшої долі українців в інтерв'ю російському журналісту Євгєнію Попову. Він назвав жінок "підстилками", інформує 24 Канал.

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Лукашенко агресивно висловився про українок

Вони до нас прийдуть. Ми відновлюватимемо все зруйноване вже на вищій основі. Все одно українці будуть нашими людьми, ніхто на них не чекає, нікому вони не потрібні. Жінки будуть у них підстилками, як це зараз відбувається. Красуні – українські жінки – вони просто проституцією там заробляють,

– заявив самопроголошений президент.

За його словами, українських чоловіків також чекає нещаслива доля – їх знову "кинуть на фронт".

"Їх почали звідти "плющити" вже, тиснуть і викидають в Україну назад, щоби відправити на бійню – в один бік", – додав Лукашенко.

Що відомо про інтерв'ю Лукашенка російському пропагандисту

Олександр Лукашенко торкнувся теми, яка здається пов'язаною з "ядерною провокацією", і також висловився про "денацифіковану Україну". Проте це були всі його висловлювання.

Олександр Лукашенко також заявив, що в Україні "вже не залишилося нациків" і що країна "денацифікована".

Крім того, він висловився і про Захід, заявивши, що західні країни можуть "відкрито втрутитися у конфлікт в Україні". На його думку, "натовські війська можуть увійти прямо з'єднаннями".

Білоруський політик також заявив, що Україна нібито розмістила понад 120 тисяч військових біля кордону з Білоруссю. Крім того, він висловив жаль щодо постійних порушень білоруського кордону з боку українських безпілотників на сході країни.

Україна відреагувала на інтерв'ю Лукашенка

У ЦПД РНБО прокоментували нещодавні заяви самопроголошеного президента Білорусі та наголосили - якщо інтерпретувати слова Лукашенка більш зрозумілою мовою, це свідчить про те, що Путін уже просить про переговори. Також у ЦПД підкреслили, що у тривалій промові білоруського диктатора міститься натяк на те, що "мета своя вже досягнута".