Он также признался, что уже 43 года не употребляет запрещенные вещества. Об этом он рассказал в подкасте комика Тео Вона.

Смотрите также "Не знаю, как он жив": министр здравоохранения США прокомментировал питание Трампа

Как Кеннеди-младший боролся с наркозависимостью?

Министр здравоохранения США в подкасте Тео Вону рассказал, что ранее имел проблемы с наркотиками. Интересно, что с ведущим и комиком американский чиновник познакомился во время встреч для борьбы с наркозависимостью.

Кеннеди-младший признался, что когда-то зависимость стала такой сильной, что он нюхал кокаин даже с сидений унитаза. После этого министр здравоохранения "перестал бояться микробов".

Мне все равно, что произойдет. Я буду ходить на встречи каждый день. Я не боюсь микробов, я нюхал кокаин с сидений унитазов. Эта болезнь убьет меня, если я не буду ее лечить,

– отметил глава Минздрава.

Министр заявил, что был зависим от наркотиков в течение 14 лет. Он постоянно обещал прекратить употребление. В 16 лет его впервые арестовали за хранение марихуаны.

Напомним, что Роберт Кеннеди-младший стал новым министром здравоохранения США в администрации Трампа и начал сокращения в системе здравоохранения, что привело к массовым увольнениям. Также, глава Минздрава открыто ненавидит Украину. Он постоянно распространял московскую пропаганду, а также рассказывал об "американских биолабораториях в Украине и неонацистском режиме в Киеве".

Что известно о странном поведении политиков из-за никотина?