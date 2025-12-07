Россия объявила "Мадьяра" в международный розыск: Бровди иронично отреагировал

Следственный комитет России 5 декабря объявил в международный розыск Роберта Бровди, которого знают по позывному "Мадьяр". Его обвиняют в "терроризме" и "убийстве военкорка".

Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в соцсетях, пишет 24 Канал.

В чем обвиняют "Мадьяра"?

Бровди обнародовал заявление Следственного комитета России, в котором его обвиняют в "терроризме" и якобы причастности к гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой.

Россияне утверждают, что именно он отдал приказ дистанционно заминировать дороги в Курской области, что якобы привело к подрыву автомобиля 26 марта, в котором находились российские граждане, в том числе и военкорка. 5 декабря Бровди объявили в международный розыск, а российское следствие говорит, что дело уже "почти завершено".

В то же время сам украинский командир с иронией прокомментировал обвинения, процитировав: "Помните и вы, черви, вашим, понятным вам болотным языком: "Аннушка уже разлила масло...".

В каких международных скандалах фигурировал "Мадьяр"?